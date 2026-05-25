Los comercios afectados por las obras del Metro de Sevilla y el centro ya pueden pedir nuevas ayudas: estos son los plazos, cuantías y requisitos

Todos los comercios de Sevilla afectados por obras de larga duración en infraestructuras pueden pedir desde este lunes ayudas directas destinadas a su reactivación económica y para compensar posibles pérdidas que provocen estas actuaciones. En total, el Ayuntamiento de Sevilla ha puesto a disposición de los negocios, mediante dos convocatorias, un total de 382.000 euros. Por un lado está la dirigida a empresas ubicadas en las zonas de afectación directa de las obras de los tramos 1, 2 y 3 de la línea 3 del metro de Sevilla, ejecutadas por la Junta de Andalucía. Y por otro, la que se destina a los establecimientos afectados por obras públicas de mejora urbanísticas en una docena de vías del centro.

El delegado de Economía y Comercio, Álvaro Pimentel, ha destacado "la solvencia técnica y la agilidad administrativa" con la que se han diseñado estas ayudas. "Es la primera vez que un alcalde en Sevilla prioriza de forma real y presupuestaria la supervivencia de las pymes y microempresas afectadas por estos proyectos", ha asegurado.

Ayudas de 310.000 euros para negocios afectados por las obras del metro

Una de las convocatorias está dirigida para los negocios afectados por las obras de la línea 3 del metro. Está dotada con una cuantía de 310.000 euros. Pimentel ha señalado que la principal novedad respecto a otras convocatorias anteriores es que "se ha tenido muy en cuenta tanto la singularidad de la propia obra que está ejecutando la Junta como las características de negocio de los comercios del entorno. La finalidad es muy clara: queremos adaptar los requisitos para que los 310.000 euros presupuestados lleguen al máximo número de establecimientos posible".

Así, el delegado ha explicado que en esta convocatoria concreta "se van a admitir como beneficiarias a pequeñas empresas con hasta 20 trabajadores, y para valorar la afectación a los negocios hosteleros se tendrá en cuenta el espacio perimetral de su zona de veladores, no solo la localización de la fachada del negocio".

Comercios que pueden pedir las ayudas por las obras del centro de Sevilla

Ccon un presupuesto de 72.800 euros, esta convocatoria se destina a los establecimientos afectados por obras públicas de mejora urbanísticas en una docena de vías del centro: Teodosio, Juan Rabadán, Santa Ángela de la Cruz, Dueñas, Gerona, San Juan de la Palma, Alcázares, Méndez Núñez, Moratín, Muñoz Olivé, San Pablo y Rosario.

"Los comercios de barrio no solo generan empleo de calidad, sino que son los ejes vertebradores de nuestra convivencia social; si ellos sufren, la ciudad se resiente, y este Ayuntamiento está aquí para garantizar su viabilidad", ha recalcado el delegado.

Plazos y cuantía de las ayudas de 2026 para los comercios afectados por las ayudas

Con la publicación de las convocatorias en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), se abre un plazo de solicitud de 20 días hábiles en el que los negocios que cumplan los requisitos establecidos en las bases pueden solicitar estas ayudas cuyas cuantías pueden alcanzar, según el grado de cumplimiento de los indicadores de afectación, los 6.000 euros en el caso de la convocatoria de ayudas de la línea 3 del metro o los 4.800 en el resto de ayudas para los comercios del Casco Antiguo.

Como cláusulas generales de estas dos convocatorias de ayudas, cuyo contenido íntegro puede consultarse en el BOP núm. 98 del 25/05/2026, se establece que los negocios solicitantes deben haber estado abiertos al público de manera ininterrumpida desde, al menos, un mes antes del inicio del periodo de afectación de las obras hasta la fecha de la solicitud, ser propietario o arrendatario legal del local y cumplir con el artículo 13 de la Ley estatal de Subvenciones. Además, con el fin de agilizar la percepción de los fondos, la convocatoria establece un modelo de gestión eficiente donde la justificación de la ayuda se realiza, con carácter general, de manera previa a la concesión mediante la aportación de la documentación requerida en la solicitud.