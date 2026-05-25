Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Escuela de idiomasIncendio DoñanaCrónica RocíoCaso Juan Carlos AragónObras en SevillaManuscrito CervantesTrabajadores Base RotaNegociación Vox-PPRepunte del calorMorante San FermínCafetería Sevilla Pérez-ReverteJosé Ignacio García
instagramlinkedin

En este pueblo de Granada se refugia Lola Índigo antes de su concierto en Icónica Fest

El pueblo de Huétor Tájar, conocido por su patrimonio histórico y el cultivo de espárragos, es el escenario que conecta a Lola Índigo con sus raíces

En este pueblo de Granada se refugia Lola Índigo antes de su concierto en Icónica Fest

En este pueblo de Granada se refugia Lola Índigo antes de su concierto en Icónica Fest / El Correo

Elizabeth Arria

Elizabeth Arria

Antes de pisar suelo sevillano, la madrileña, Lola Índigo pasará por Granada, tierra en el que se encuentra un pueblo muy cercano a su corazón, Huétor Tájar. Aunque nacida en la capital española, la cantante fue criada en gran parte en este humilde pueblo andaluz ubicado en el conocido Poniente Granadino.

Este municipio de aires medievales fue fundado en el siglo XVI, producto de la fusión entre las alquerías de Huétor y Tajará, cuyo origen tiene una fuerte base árabe. Estas alquerías eran pequeñas poblaciones dispersas dedicadas principalmente a la producción agrícola y ganadera, y en muchas ocasiones fortificadas. Una forma de vida de la que aún presume este pueblo granadino gracias al río Genil, que le permite disfrutar de una diversidad paisajística, además de una herencia agrícola, destacada por el cultivo de espárragos, con denominación de origen.

Huétor Tájara y sus campos de cultivo

Huétor Tájara y sus campos de cultivo / El Correo

Un lugar para encontrar paz

Es el destino perfecto para un turismo más pausado, en el que se pueda tomar un descanso del ruido de las grandes ciudades y conectar con la naturaleza. Lo que le falta en oferta moderna, le sobra en memoria y en cultura, huellas de historia que evidencian el paso de civilizaciones pasadas. En su patrimonio histórico convergen las culturas judeocristianas y árabes, en el que reside el gran peso emblemático del pueblo, El Torreón enclavado en pleno centro, es uno de los restos que quedan del sistema fortificado árabe que se encuentra a pocos metros de la Iglesia Parroquial de Santa Isabel, construida en la Reconquista.

Asimismo, se aprecia la facilidad para recorrer el casco urbano, donde el visitante tiene oportunidad de conocer la auténtica vida de los pueblos andaluces sin prisas ni filas de espera, dicha accesibilidad aproxima al turista o visitante a otra forma de vivir en Andalucía.

El río Genil y la naturaleza

Desde luego la riqueza histórica y cultural son elementos esenciales de la identidad de Huétor Tájar, pero hay un factor integral para la propia subsistencia de esta localidad: El Genil, el segundo río más largo de la Comunidad de Andalucía. Este majestuoso caudal es el responsable de unificar lo humano con la natural, esa interacción constante convierte este destino en un lugar sumamente atractivo para realizar actividades que involucren ambos mundos.

El resultado de esta unión son las rutas de senderismo, entre que los que destacan la circular por la Vega del Genil, un itinerario que concede la posibilidad de invertirse en la riqueza paisajística de la zona. Al tratarse de un sendero de baja dificultad, permite la accesibilidad para cualquiera que desee recorrerlo, muy popular entre familias y aficionados al deporte al aire libre.

Noticias relacionadas y más

No es de extrañar que la cantante Lola Índigo se sienta tan profundamente vinculada con este municipio, un lazo que además se ve reforzado por el apego afectivo de haber experimentado parte de su infancia en la localidad granadina, una herencia de la que hace su refugio. Las actuaciones agendadas de la artista, el GRX La Feria será el 30 de mayo en el Cortijo del Conde en Granada, calentamiento previo para su esperada llegada a la Plaza de España de Sevilla el próximo 11 de junio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sevilla contará en 2028 con su primer gran parque comercial dentro del anillo de la SE-30: Andalucía Plaza ocupará 17.000 metros junto a las cocheras de Tussam
  2. Esther, madre de Gonzalo, el bebé que falleció en su traslado entre dos hospitales privados en Sevilla: 'Lo vieron tres médicos y no hicieron nada
  3. El Ayuntamiento Sevilla pagará un chequé bebé de 600 euros a cada familia que haya tenido o adoptado un niño sin límite de renta
  4. Sevilla aprueba el mapa oficial de la ampliación de la Feria para 2028: 27 casetas tendrán que ser reubicadas junto a la calle del Infierno
  5. El médico que recibió a Gonzalo, el bebé de 2 años muerto en su traslado entre dos hospitales privados en Sevilla: 'Esto se podía evitar
  6. El Cuponazo de la ONCE reparte 760.000 euros en Sevilla: premios en Lora del Río y Mairena del Alcor
  7. La Muralla de la Macarena, el Postigo del Aceite o la Cruz del Campo: el Ayuntamiento de Sevilla invierte 280.000 euros en retirar grafitis y restaurar su patrimonio
  8. Un instituto de la Macarena será el primero de Sevilla en ofrecer un ciclo formativo de técnico de construcción

En este pueblo de Granada se refugia Lola Índigo antes de su concierto en Icónica Fest

En este pueblo de Granada se refugia Lola Índigo antes de su concierto en Icónica Fest

Descubren que los naranjos pueden rebajar hasta 12 grados la temperatura de una ciudad

Descubren que los naranjos pueden rebajar hasta 12 grados la temperatura de una ciudad

La playa 'mágica' de Huelva que crece cada año 30 metros: tiene tres orillas y es hogar de especies en extinción

La playa 'mágica' de Huelva que crece cada año 30 metros: tiene tres orillas y es hogar de especies en extinción

Los comercios afectados por las obras del Metro de Sevilla y el centro ya pueden pedir nuevas ayudas: estos son los plazos, cuantías y requisitos

Los comercios afectados por las obras del Metro de Sevilla y el centro ya pueden pedir nuevas ayudas: estos son los plazos, cuantías y requisitos

Paco Azorín presenta 'Aida' en Sevilla: “Kubrick nos enseñó que lo esencial de una experiencia no es explicarla, sino vivirla”

Paco Azorín presenta 'Aida' en Sevilla: “Kubrick nos enseñó que lo esencial de una experiencia no es explicarla, sino vivirla”

La cafetería favorita de Arturo Pérez-Reverte en la que desayuna siempre que está en Sevilla: "Cada vez que voy, compro los churros allí"

La cafetería favorita de Arturo Pérez-Reverte en la que desayuna siempre que está en Sevilla: "Cada vez que voy, compro los churros allí"

El mercadillo con más arte de España está en esta céntrica plaza de Sevilla: se pueden comprar obras de pintores, escultores, fotógrafos y ceramistas locales

Rosa Ostos, tres décadas liderando la Ginecología en Sevilla: "Ahora no hay miedo a la maternidad, hay más responsabilidad"

Rosa Ostos, tres décadas liderando la Ginecología en Sevilla: "Ahora no hay miedo a la maternidad, hay más responsabilidad"
Tracking Pixel Contents