En este pueblo de Granada se refugia Lola Índigo antes de su concierto en Icónica Fest

Antes de pisar suelo sevillano, la madrileña, Lola Índigo pasará por Granada, tierra en el que se encuentra un pueblo muy cercano a su corazón, Huétor Tájar. Aunque nacida en la capital española, la cantante fue criada en gran parte en este humilde pueblo andaluz ubicado en el conocido Poniente Granadino.

Este municipio de aires medievales fue fundado en el siglo XVI, producto de la fusión entre las alquerías de Huétor y Tajará, cuyo origen tiene una fuerte base árabe. Estas alquerías eran pequeñas poblaciones dispersas dedicadas principalmente a la producción agrícola y ganadera, y en muchas ocasiones fortificadas. Una forma de vida de la que aún presume este pueblo granadino gracias al río Genil, que le permite disfrutar de una diversidad paisajística, además de una herencia agrícola, destacada por el cultivo de espárragos, con denominación de origen.

Huétor Tájara y sus campos de cultivo / El Correo

Un lugar para encontrar paz

Es el destino perfecto para un turismo más pausado, en el que se pueda tomar un descanso del ruido de las grandes ciudades y conectar con la naturaleza. Lo que le falta en oferta moderna, le sobra en memoria y en cultura, huellas de historia que evidencian el paso de civilizaciones pasadas. En su patrimonio histórico convergen las culturas judeocristianas y árabes, en el que reside el gran peso emblemático del pueblo, El Torreón enclavado en pleno centro, es uno de los restos que quedan del sistema fortificado árabe que se encuentra a pocos metros de la Iglesia Parroquial de Santa Isabel, construida en la Reconquista.

Asimismo, se aprecia la facilidad para recorrer el casco urbano, donde el visitante tiene oportunidad de conocer la auténtica vida de los pueblos andaluces sin prisas ni filas de espera, dicha accesibilidad aproxima al turista o visitante a otra forma de vivir en Andalucía.

El río Genil y la naturaleza

Desde luego la riqueza histórica y cultural son elementos esenciales de la identidad de Huétor Tájar, pero hay un factor integral para la propia subsistencia de esta localidad: El Genil, el segundo río más largo de la Comunidad de Andalucía. Este majestuoso caudal es el responsable de unificar lo humano con la natural, esa interacción constante convierte este destino en un lugar sumamente atractivo para realizar actividades que involucren ambos mundos.

El resultado de esta unión son las rutas de senderismo, entre que los que destacan la circular por la Vega del Genil, un itinerario que concede la posibilidad de invertirse en la riqueza paisajística de la zona. Al tratarse de un sendero de baja dificultad, permite la accesibilidad para cualquiera que desee recorrerlo, muy popular entre familias y aficionados al deporte al aire libre.

No es de extrañar que la cantante Lola Índigo se sienta tan profundamente vinculada con este municipio, un lazo que además se ve reforzado por el apego afectivo de haber experimentado parte de su infancia en la localidad granadina, una herencia de la que hace su refugio. Las actuaciones agendadas de la artista, el GRX La Feria será el 30 de mayo en el Cortijo del Conde en Granada, calentamiento previo para su esperada llegada a la Plaza de España de Sevilla el próximo 11 de junio.