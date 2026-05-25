De tostadas gourmet a cafés ecológicos: este es el mapa de los mejores desayunos de Sevilla según Tripadvisor

Escoger el sitio ideal para desayunar en Sevilla se ha convertido en un arte que combina tostadas gourmet de masa madre, repostería ecológica y cafés de especialidad. Basándose en las opiniones y puntuaciones reales de miles de usuarios en Tripadvisor, estos son los cinco establecimientos mejor valorados de la capital andaluza para empezar el día, desde franquicias modernas en pleno corazón del centro histórico hasta joyas nutricionales ocultas en la Alfalfa.

Cuáles son los mejores desayunos de Sevilla según Tripadvisor

En primer lugar destaca Brunchit, una cadena de casas de desayuno y brunch que ya cuenta con más de 10 locales franquiciados y cuatro propios en el panorama español. Desde su página web, aseguran cómo se adaptan y respetan cada ciudad, playa y barrio que les acoge.

En el caso de Sevilla, ya se eleva como la propuesta mejor valorada según los usuarios Tripadvisor. Y parece no ser para menos. Se trata de un local luminoso, amplio, y en el que sentarse sin reservas, localizado en pleno corazón de la ciudad. Es aclamado por su propuesta moderna y saludable, combinando opciones como tostadas gourmet con aguacate, huevos benedictinos o salmón, burgers artesanales o ensaladas llenas de color con otras más dulces como tortitas esponjosas con toppins y boles de frutas tropicales. También tienen opciones para veganos y vegetarianos. Su café es ecológico y de especialidad, el pan siempre se promete de masa madre y recién horneado.

La carta que ofrecen parece tenerlo todo: Apuestan por ingredientes siempre frescos, proveedores locales y un ambiente relajado que invite al consumidor a quedarse. Se encuentra en la calle Santas Patronas número 1 y se encuentran abiertos todos los días de la semana de 9.00 a 16.00 horas.

Variedad de opciones en Brunchit / El Correo

El segundo de los establecimientos mejor valorados es Mokambo-Alfalfa, situado en el número 24 de la calle Pérez Galdós. Este acogedor espacio combina café de calidad con desayunos variados y un ambiente tranquilo que atrae tanto a turistas como a sevillanos. "Ofrecemos una experiencia única creada por la chef y experta en nutrición Maribel Mondelo. Somos pioneros en la creación de platos que ponen al mismo nivel lo delicioso y lo saludable, utilizando ingredientes frescos y de alta calidad" figura el equipo de la cafetería sevillana en su página web.

Preparan cada plato en el momento en el que se pide, no conservan nada congelado, así como que todas las elaboraciones se encuentran exentas de tóxicos y ultraprocesados. Los panes que ofrecen son de masa madre, los cuales fermentan durante 72 horas, consiguiendo así una textura y sabor incomparables. Los zumos verdes, preparados al instante, consiguen así conservar todos sus nutrientes y todo el sabor. El ambiente acogedor de Mokambo se completa con un personal bilingüe que recibe a cada visitante con la calidez y atención personalizada que precisan. Entre las opciones que figuran en la carta, entre los visitantes de Mokambo destacan los Huevos Benedictinos y la French Toast, que destacan por una sinergia equilibrada entre sabor y cuidado nutricional.

Sus puertas están abiertas todos los días de la semana en un horario de 9.00 a 15.00 horas.

Opción de desayuno combinado en el local de Mokambo / El Correo

La lista continúa con Ananás Coffee & Brunch, un lugar que ha ganado una valoración de 4,9 sobre cinco gracias a su propuesta creativa. Sus opciones tanto dulces como saladas, junto a una siempre cuidada presentación, lo convierten en una parada obligatoria para quienes buscan un desayuno o merienda sin duda fuera de lo común. Se presentan como un restaurante-brunch en Sevilla, orientado al movimiento 'HealthyFood'. Especializado en Bagels y PokeBowls, también cuentan con opciones veganas y sin gluten.

Tienen la opción de realizar pedidos por teléfono para un posterior reparto a domicilio o recogida en el propio local. Un punto curioso que los eleva como diferentes es que invitan a los clientes a participar en un espacio de trabajo en el interior del establecimiento a la vez que disfrutas de tu desayuno, acompañado o en solitario.

"Elaboramos una gama de comidas, bebidas y repostería en formato divertido, dinámico y con productos de temporada, libre de aditivos; para todo aquel que haya decidido disfrutar comiendo y cuidarse al mismo tiempo, ya que ambos conceptos son compatibles" "Defendemos la elaboración gastronómica saludable y sostenible, utilizando productos locales y ecológicos, apoyando al pequeño artesano y agricultor" afirma el equipo de Ananás en su página web.

Cuentan con un bagaje de servicio desde enero 2021 y se ubican junto a la Avenida de la Buhaira, en la calle Pirineos 3, a escasos metros de la Plaza España y la Estación de Santa Justa. El horario es de 9.00 a 17.00 todos los días, a excepción de sábados y domingos, que abre una hora más tarde, cerrando a la misma.

Ejemplo de tostada en la cefetería Ananás Coffee & Brunch / El Correo

Entre los favoritos de la ruta también aparece Almazen Café Sevilla, reconocido por su ambiente acogedor y su apuesta por productos de calidad. Sus cafés especiales y tartas artesanales son algunos de los productos más recomendados por los clientes.

El establecimiento de comidas ofrece una amplia variedad de desayunos y opera como un lugar multicultural en el centro de la ciudad hispalense. Sirven tanto opciones típicas españolas como otras más internacionales, desayunos, aperitivos y cenas. Ofrecen también con opciones para todos los paladares: veganas, vegetarianas y libre de gluten. Se puede dar con él en la calle Esteban número 15 y el horario es de 8.30 a 15.30 todos los días excepto los martes, que permanece cerrado.

Una foto de un desayuno en Almazen Café Sevilla / El Correo

Cierra el mapa de la plataforma digital La Mala Brunch Rivero. Su variada carta y la atención al detalle han hecho que se gane el quinto puesto entre los mejores desayunos de la ciudad. Situándose en la calle Rivero número 7, este local asegura esforzarse de manera constante en mejorar día a día, ofreciendo "el mejor brunch de Sevilla" con productos frescos y naturales.

"En La Mala Brunch Sevilla no olvidamos incluir especialidades para veganos, vegetarianos, personas con alergia al gluten o con intolerancia a la lactosa", "Desde nuestras tortitas de mascarpone hasta los huevos benedictinos más top, aquí todo el mundo tiene su sitio en la mesa" asegura el equipo de 'La Mala'.

Disponen de una carta para cada una de sus ubicaciones en la ciudad: Rivero y Santa Cruz. En el caso de la que describimos, el despliegue de opciones va desde tostadas tradicionales o algo más especiales hasta pancakes o brioches salados, pasando por los smoothies, los tan 'a la orden del día' bowls o suculentos postres. El horario del local en Rivero es de 9.00 a 16.00 horas, presentándose abiertos todos los días de la semana. Se puede reservar a través de su página web.

Pancakes dulces en La Mala Brunch Rivero / El Correo

Si algo se percibe claro, es que el concepto de desayunar ya no es lo que era hace apenas unos años. Hoy en día, la que se conoce como la primera comida del día ha evolucionado hacia propuestas mucho más variadas, flexibles y creativas, donde el momento que antes pertenecía a las primeras horas de la mañana puede alargarse y transformarse en un brunch para disfrutar sin prisas, de forma pausada.

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Más allá de un acto rutinario, desayunar se ha convertido en una ocasión ideal para saborear cada bocado, descubrir nuevas combinaciones y dedicar un tiempo a uno mismo, haciendo de cada aperitivo una ventana para la experiencia de compartir y disfrutar con mucha calma.