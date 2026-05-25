El mercadillo con más arte de España está en esta céntrica plaza de Sevilla: se pueden comprar obras de pintores, escultores, fotógrafos y ceramistas locales

Un rastro en el que, en lugar de verdura, ropa o sábanas, se pueden adquirir pinturas, esculturas, fotografías y cerámica creada por artistas tanto sevillanos como de todos los rincones del planeta. Así es el Mercadillo de Arte de la Plaza del Museo, una cita que se celebra cada domingo frente al Museo de Bellas Artes de Sevilla.

Desde que arrancó su andadura hace casi tres décadas, este evento ha conseguido congregar cada semana a decenas de pintores, fotógrafos, escultores, ceramistas locales y artistas de distintas disciplinas, que rodean la estatua de Murillo que se encuentra en la plaza para mostrar su visión del mundo a través de su arte.

El mercadillo de arte que llena de cultura la Plaza del Museo

De ese modo, la céntrica plaza se convierte en un vergel de cultura y expresión artística en el que los visitantes pueden contemplar y adquirir desde pinturas figurativas y abstractas hasta esculturas, fotografías, grabados, artesanía y un sinfín de opciones mientras conocen las obras de la mano de sus propios creadores.

Así, se genera un diálogo constante entre artista y público que finaliza no solo con la compra de la obra, sino con la unión entre distintas perspectivas y pasiones artísticas.

Una cita para conocer a los artistas frente al Museo de Bellas Artes

Un mercadillo en el que los lienzos, la cerámica y el papel fotográfico se convierten en el acompañamiento perfecto para un paseo al aire libre en una de las plazas más singulares y hermosas de la capital.

Además, este rastro consigue aunar en un mismo lugar a decenas de artistas locales, nacionales e internacionales en una muestra única que entremezcla estilos, técnicas y disciplinas frente al Museo de Bellas Artes de Sevilla.

Una parada obligatoria para los amantes del arte y la cultura que se puede disfrutar cada domingo de 9.00 a 14.30 horas en este emblemático lugar.