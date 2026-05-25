Reina Mercedes, el metro, la Feria o la peatonalización del centro: el aluvión de obras que le espera a Sevilla antes de las elecciones municipales

José Luis Sanz ganó las elecciones municipales en Sevilla el 28 de mayo de 2023, y unas semanas más tarde, el 17 de junio, fue investido como alcalde. En unos días se cumplen tres años de su victoria y de su mandato al frente del Ayuntamiento de Sevilla, momento en el que arrancará la cuenta atrás para los comicios de 2027. El primer edil popular afrontará su último año -antes de buscar ser reelegido para estar cuatro más- con varios proyectos pendientes de ejecución, sobre todo transformaciones urbanísticas que darán continuidad a las que han arrancado en los últimos meses y las que están por empezar. Es el caso de la anunciada recientemente en Reina Mercedes, la gran peatonalización del centro con la obra del tranvibús, la reforma de la Plaza Nueva, la renovación del saneamiento, acerado y calzada de Pagés del Corro o las obras del metro en Pino Montano y la Macarena.

El alcalde podrá presentar a comienzos de 2027 grandes estrenos o avances en materia urbanística, esto es, proyectos que se van a desarrollar en los meses restantes de 2026. De hecho, la transformación de Reina Mercedes es uno de los que se viene hablando en la ciudad durante años, pero no se terminaba de ejecutar. Finalmente, Sanz ha dado el paso de acometerlo próximamente, con el inicio a la licitación por parte de Emasesa, que supondrá que los trabajos arranquen a finales de 2026 y terminen a comienzos de 2028. Esta no estará finalizada antes de las elecciones pero sí avanzada.

Planos de la transformación de la avenida de la Reina Mercedes con el proyecto de renovación de la red de abastecimiento y saneamiento de Emasesa. / El Correo

Entre las grandes transformaciones de la ciudad estarán los trabajos de la línea 3 del Metro de Sevilla, que en 2027 atravesarán toda la Ronda Histórica. Estas obras se concentran actualmente en Pino Montano y la Macarena, pero la Consejería de Fomento ya ha licitado las que corresponden al cuarto subtramo, en el que se verá afectada ya la Ronda de Capuchinos hasta María Auxiliadora.

Otro ejemplo es la ampliación del Real de la Feria de Abril en Los Remedios. Otro proyecto que viene de lejos en Sevilla y que se ejecutará después de verano para llegar a la semana del martes 13 al domingo 18 de abril de 2027. Es decir, justo antes de las elecciones. Aunque la intención era que las obras de las 220 casetas nuevas y la reconfiguración de las calles estuvieran acabadas en un año, Sanz ya reconoció que seguramente algo se quedaría pendiente para 2028.

Obras en Reina Mercedes, Pagés del Corro y ¿la calle Betis?

La obra de Reina Mercedes servirá para renovar las redes de saneamiento y abastecimiento de esta arteria de La Palmera así como disponer de acerados más amplios y accesibles, un carril bici, una nueva organización del aparcamiento, y la plantación de 64 nuevos árboles. Tendrá una duración de 67 semanas, algo más de 15 meses en los que habrá cortes de tráfico.

Emasesa ya se está encargando de otra obra que se plantará en 2027 y acabaría si no hay retrasos antes de las elecciones. La gran transformación urbanística en estos momentos en Triana es la de Pagés del Corro. En agosto de 2025 comenzaron los trabajos, que también afectan al abastecimiento y saneamiento, además de una nueva propuesta de pavimentación, acerados más anchos con adoquín de granito, la redistribución de aparcamientos (se mantendrán los 120 existentes), la plantación de un centenar de árboles, la renovación de todo el alumbrado y la instalación de farolas. Se estima que pueda finalizar entre finales de 2026 y comienzos de 2027.

Obras de mejora de la calle Pagés del Corro, Triana, de Sevilla / Rafa Aranda

Como reconoció el alcalde en una entrevista concedida a este periódico, la peatonalización de las calles Pureza y Betis está en sus planes: "Calles tan bonitas tienen que ser peatonales, es nuestro objetivo". Pero no se ha terminado de ejecutar por acumulación de obras, dijo más adelante en el foro #ElCorreoPregunta, pese a que "el proyecto está hecho".

Algo similar ha pasado con los proyectos de la calle Trajano y la calle Águilas. "Muchas obras están paralizadas en este momento y en cola para no colapsar la ciudad", explicaba Sanz. "Todo a la vez no se está haciendo", defendía. Sobre la actuación en la calle Águilas valoró que "no se puede reurbanizar. Es un desastre de calle. De hecho, el proyecto está hecho, la inversión está, pero tenemos la Cuesta del Rosario en marcha".

La calle Trajano también "es un desastre" y "el proyecto está encima de la mesa, pero tenemos cortada la Campana". En este caso, Trajano sí se ha sacado del cajón. El pasado 6 de abril comenzaron unas complejas obras de transformación para renovar el pavimento, ampliar los espacios peatonales y generar nuevos alcorques para arbolado, para lograr una calle más peatonal. Los trabajos se prolongarán durante 51 semanas, es decir prácticamente un año. En este caso, además, la programación cuenta con una fecha límite: la convocatoria de las elecciones en mayo de 2027 y la campaña electoral previa. La segunda fase se prolongará entre el 4 de febrero y el 29 de marzo de 2027.

La reforma de la Plaza Nueva y la peatonalización del centro

Otra de las obras que se estrenará en torno a la fecha de las próximas elecciones municipales será la remodelación de la Plaza Nueva, que comenzó en noviembre de 2025. Al tener un plazo de ejecución de 18 meses -año y medio- distribuidos en cuatro fases, la reforma se plantará en abril-mayo de 2027, pudiendo afectar también a la Semana Santa del próximo año. Se ampliará el área peatonal, la plantación de más arbolado, la instalación de fuentes de agua potable, bancos y pérgolas o la redistribución de las zonas de carga y descarga, el aparcamiento de bicicletas o el tranvía. La constructora sevillana Martín Casillas se está encargando de afrontar estos trabajos, para los cuales se invertirán más de 4,5 millones de euros. Si no hay imprevistos ni retrasos, esta reforma finalizará en torno a abril-mayo de 2027, por lo que coincidirá con la próxima Semana Santa de 2026 y podría hacerlo también con la siguiente.

Obras de mejora de la Plaza Nueva de Sevilla / Rafa Aranda

En el centro de Sevilla también está previsto un gran proyecto de peatonalización en la Plaza del Duque, la Campana, Martín Vila, Laraña, Encarnación, Imagen, Almirante Apodaca, Juan de Mesa, Jáuregui y Puñonrostro. Una vez finalicen las obras del tranvibús, se dará el pistoletazo de salida a esta actuación para darles una plataforma única de uso prioritario para los peatones. De hecho, en abril el Ayuntamiento adjudicó la asistencia técnica para la redacción del proyecto a la empresa Bepefa Gestión de Negocios S.L. Como tiene un plazo de cuatro meses de duración, acabará antes de que finalice el año, se licitarán las obras y se ejecutarán a lo largo de 2027.

Recuperación del entorno del Casino de la Exposición

En 2027 también se estrenará el nuevo entorno del Casino de la Exposición, que abarca del Costurero de la Reina al teatro Lope de Vega, y del Pabellón de Chile al del Perú. Todo este espacio histórico creado para la Expo del 29 tendrá un nuevo aspecto el año que viene. Se invertirán más de 6,3 millones de euros para ejecutar unos trabajos que comenzarán previsiblemente este verano y se prolongarán durante 13 meses, hasta otoño de 2027.

En total, este proyecto prevé transformar más de 30.000 metros cuadrados en un enclave emblemático de la ciudad, muy cerca de la Plaza de España. Habrá jardines, zonas peatonales y hasta de un auditorio al aire libre una vez concluyan las reformas y los derribos de las caracolas.