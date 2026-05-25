Rosa Ostos, tres décadas liderando la Ginecología en Sevilla: "Ahora no hay miedo a la maternidad, hay más responsabilidad"

La doctora Rosa Ostos Serna habla de la Ginecología con la serenidad de quien lleva más de tres décadas acompañando a mujeres en algunos de los momentos más importantes de sus vidas. Es una voz referente de la Ginecología y la Obstetricia en la provincia de Sevilla. Tanto es así que su trayectoria ha sido reconocida con la Medalla de Sevilla 2026 por su contribución a la ciencia y a la salud. Recibe esta distinción como jefa del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital de Valme, aunque compatibiliza su labor asistencial con su responsabilidad como vicepresidenta de la Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia.

Ostos ha vivido en primera línea la transformación de una especialidad que hoy acompaña a la mujer en todas las etapas de su vida, desde la salud reproductiva hasta el embarazo, el parto, la prevención o la menopausia. Defiende una ginecología más cercana, transversal y humanizada, con la Atención Primaria como "primera puerta de entrada al sistema sanitario". Su compromiso con una asistencia más accesible también la llevó a impulsar la Unidad de Reproducción Humana Asistida del Hospital de Valme, creada para acercar estos tratamientos a las parejas con problemas de fertilidad del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla y de otros puntos de la provincia.

PREGUNTA. La Ginecología ha cambiado de forma radical en los últimos años y hoy la especialista acompaña a la mujer en etapas muy distintas de su vida: la búsqueda de la maternidad, el embarazo, el parto, la prevención o el abordaje de distintas patologías. ¿Cómo ha vivido usted esa transformación desde dentro?

RESPUESTA. Es cierto y el cambio ha sido muy positivo. Creo que hemos creado una medicina mucho más centrada en la humanización, ese ha sido el gran cambio. Trabajamos y respetamos mucho a nuestras pacientes y a lo que piensan. Ahora mismo, el ginecólogo es el médico de cabecera de la mujer y ellas tienen muchísima capacidad de decisión. Antes vivíamos una medicina más paternalista donde tú llegabas a una consulta y sentías que alguien decidía por ti, y eso ya ha cambiado.

P. En 2018 contribuyó a la puesta en marcha de la Unidad de Reproducción Humana Asistida del Hospital de Valme para mejorar el acceso de las parejas con problemas de fertilidad a estos tratamientos. ¿Qué necesidades detectaron entonces y qué cambió con la creación de esta unidad?

R. Había muchísimas parejas que demandaban y necesitaban técnicas de reproducción asistida para poder ser padres, porque no es lo mismo querer serlo con 25 que con 35 años. Desde un punto de vista provincial, teníamos que dar respuesta y facilitar la accesibilidad de estas parejas para que pudieran vivir la maternidad. Antes del 2018, nuestra única forma de acceder a una terapia no básica era a través del Hospital Virgen del Rocío y la lista de espera para las parejas era de dos años. Nosotros decidimos que si formábamos una unidad aquí podíamos contribuir a que esas parejas, en vez de esperar 2 años, esperaran solo entre dos y seis meses. Ese era un tiempo fundamental que podía determinar si tener un hijo o no tenerlo.

Antes vivíamos una medicina más paternalista donde tú llegabas a una consulta y sentías que alguien decidía por ti, y eso ya ha cambiado

P. Cada vez más mujeres retrasan la maternidad por motivos laborales, económicos, personales o vitales. ¿Existe realmente miedo a ser madre o lo que ha cambiado es la forma de decidir cuándo y cómo serlo?

R. Yo creo que no. No hay miedo a la maternidad, lo que hay es más responsabilidad. La de ahora es una maternidad que prioriza y decide y que no tiene miedo, confía en un sistema sanitario que no tiene nada que ver con el que tenían nuestras madres. Dan a luz en maternidades respetuosas y donde existe la tecnología y los avances más actuales que permiten que se haga de una forma segura. Cuando la mujer que decide ser madre, el embarazo se convierte en el centro de su vida esos meses y nosotros así lo respetamos e intentamos que esa maternidad sea un proceso único.

P. ¿Y existe más preocupación por la fertilidad entre las mujeres jóvenes?

R. Eso sí que es una preocupación entre las jóvenes, porque son conscientes de que el hecho de retrasar este deseo también juega en contra. Es un querer saber hasta cuándo puedo esperar y en qué momento se sobrepasa esa línea roja. Así que no, ya no es extraño que una chica de 27 años pregunte por su fertilidad y quiera hacerse las pruebas.

P. En los procesos de búsqueda de embarazo, ¿qué papel juega el estado emocional de la mujer? ¿Influyen el estrés, la ansiedad o la forma en la que se vive ese camino?

R. Para mí, la positividad influye en todos los aspectos de la vida. Cuando te enfrentas a una enfermedad, a superar un trabajo, a un reto. Y como creo que afecta en todos los aspectos de la vida, sin ninguna base científica puedo decirte que el estado de ánimo influye en la búsqueda del embarazo, pero también todo lo que esté relacionado con el estilo de vida, eso afecta a nuestra salud y, por lo tanto, a nuestra salud reproductiva.

Ya no es extraño que una chica de 27 años pregunte por su fertilidad y quiera hacerse las pruebas

P. En Sevilla, como en el resto del país, la natalidad lleva años cayendo. ¿Qué impacto tiene este descenso en los servicios de Ginecología y Obstetricia?

R. Es una preocupación nacional. Nosotros lo hemos planteado como una oportunidad. Este descenso lo hemos enfocado para garantizar una mayor humanización en nuestra asistencia perinatal. Nos ha permitido implantar nuevas prácticas clínicas, como la humanización en la cesárea. Desde hace unos años, la madre puede quedarse con el recién nacido haciendo el piel con piel y es bueno para ambos porque disminuye el dolor y crea un vínculo más estrecho, permite una recuperación más rápida y evita complicaciones. También hemos trabajado en disminuir el porcentaje de cesárea. Ese es un indicador de calidad. La Consejería establece que debe estar por debajo del 22% y nosotros estamos por debajo del 16%. Eso también repercute en que haya menor riesgo para las mamás.

P. En el embarazo, el parto o los tratamientos de reproducción asistida, ¿qué papel ocupa hoy la pareja o el padre en ese proceso?

R. Dentro del control del embarazo, de toda la evolución del parto, el papel de la pareja es fundamental y nosotros hemos notado ese cambio y es muy positivo. Los padres apoyan a las madres durante todo el trabajo de parto, pasan al paritorio y comparten esa experiencia e incluso en situaciones en las que no es posible realizar el piel con piel, es el padre el que hace ese piel con piel con su bebé. Esa implicación y compromiso de cuidados y responsabilidades lo veo muy positivo. Hay mejora en igualdad a nivel social, aunque todavía quedan algunas asignaturas pendientes.

Estamos estudiando si una mujer con menopausia precoz y con los ovarios poliquísticos [...] puede tener un problema cardiovascular

P. Según la OMS, entre el 10% y el 13% de las mujeres en edad reproductiva podrían sufrir síndrome de ovario poliquístico y hasta el 70% de los casos podrían no estar diagnosticados. ¿Qué retos plantea esta patología para la Ginecología actual?

R. Es una patología que, más allá de los problemas que generar irregularidad en la menstruación o de fertilidad, puede tener otros problemas. El reto que tenemos por delante lo estamos trabajando directamente con Cardiología y Atención Primaria. Estamos estudiando si una mujer con menopausia precoz y con los ovarios poliquísticos o con un síndrome metabólico relacionado con un síndrome poliquístico puede tener un problema cardiovascular. En ese sentido, el futuro de la sanidad tiene que estar enfocado en la prevención de la salud.

P. El síndrome de ovario poliquístico es también una de las patologías sobre las que circulan más bulos e información confusa. ¿Cómo se combate desde una unidad hospitalaria esa desinformación?

Esa es, sin duda, una de nuestras grandes preocupaciones. Hay muchos bulos y siempre los habrá. Mi labor, y no solo como ginecóloga, sino como vicepresidenta de la Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia, es dar información real y veraz en todas aquellas patologías que pueden afectar a la mujer. Creo que la información que viene de una fuente apropiada es lo que verdaderamente elimina los miedos y corresponsabiliza a la paciente. En ese sentido, en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del hospital tenemos una canal de Instagram donde matronas y enfermeras informan y aclaran dudas de los usuarios.

P. Ha recibido la Medalla de Sevilla por su contribución a la ciencia y a la salud. Después de tantos años de trabajo en la sanidad pública, ¿qué significa para usted un reconocimiento de este calibre?

Me emociono cuando se me pregunta por este tema [silencio]. Para mí ha sido un reconocimiento enorme. No solo a mi trabajo, sino al trabajo durante tantos años de todos los profesionales sanitarios, de la sanidad, de la sanidad pública y del Hospital de Valme. Es como visualizar ese esfuerzo diario, compromiso, amor y cariño que hemos puesto todos los profesionales para mejorar la asistencia que prestamos. La verdad es que no puedo estar más feliz. Y se lo agradezco especialmente a mi familia, por el tiempo que no he tenido para dedicárselo a ellos, sin el apoyo de mis hijos y mi marido hubiese sido imposible.