Sevilla tendrá una nueva piscina pública en verano: Entreflores se suma a las cuatro existentes en la capital

El Ayuntamiento de Sevilla abrirá este verano una nueva piscina pública en el Centro Deportivo Entreflores, que se incorporará a la campaña municipal de baño recreativo. La instalación se sumará a las piscinas de Alcosa, Torreblanca, Tiro de Línea y Rochelambert, por lo que la capital sevillana pasará de cuatro a cinco piscinas públicas de verano.

La delegada de Deportes, María Tena, ha supervisado junto a un técnico municipal los trabajos de puesta a punto de la piscina de Entreflores, que se prepara para entrar en funcionamiento durante la próxima campaña estival. Según ha informado el Consistorio, la medida permitirá reforzar la oferta municipal en los meses de mayor demanda, coincidiendo con el periodo de vacaciones escolares.

La delegada de Deportes, María Tena, junto a la piscina de Entreflores. / El Correo

Cuándo abren las piscinas de Sevilla

La apertura de las piscinas municipales está prevista para el martes 23 de junio, justo después de que los colegios de Educación Primaria de Sevilla finalicen las clases el lunes 22 de junio. La campaña se prolongará hasta el domingo 6 de septiembre, fecha en la que está previsto que concluya la temporada de baño recreativo en las instalaciones municipales.

En cuanto a los horarios, las piscinas municipales funcionan, según el esquema de ampliación aplicado por el Ayuntamiento, de lunes a viernes de 8.00 a 22.30 horas —con la excepción de San Pablo, que abre desde las 7.30 horas—. Los sábados abren de 10.00 a 14.00 horas, mientras que los domingos también prestan servicio de 10.00 a 14.00 horas.

Imagen de la nueva piscina. / El Correo

"Un beneficio directo para miles de vecinos"

María Tena ha destacado que la incorporación de Entreflores supone un avance en la oferta pública de piscinas en Sevilla. “Seguimos trabajando para incrementar la oferta municipal y la apertura de una quinta piscina para la campaña de verano es un logro importante que va a suponer un beneficio directo para miles de vecinos”, ha señalado la delegada de Deportes.

Además del baño recreativo, la campaña de verano contempla también el baño social recreativo para colectivos desfavorecidos y actividades de ocio recreativo para niños en las instalaciones municipales. La apertura de Entreflores llega en un contexto en el que Sevilla venía contando solo con cuatro piscinas públicas de verano y con proyectos pendientes en zonas como Triana, Higuerón Sur y Polígono Sur para reducir el déficit de este tipo de equipamientos en la ciudad.

Precios de las entradas y abonos

Para el acceso se pueden adquirir bien abonos, bien entradas de día cuyo precio es de 5,00 € para los adultos, con bonificaciones para personas con movilidad reducida y niños mayores de cinco años, que sólo pagarán 3 euros. La entrada para los menores de 5 años es gratuita.

Los abonos disponibles para la campaña de verano son los siguientes: Abono Deporte de Verano Familiar (3 miembros de la unidad familiar): 180,00 euros; Abono Deporte de Verano Individual (entre 17 y 25 años): 64 euros; Abono Deporte de Verano Individual (entre 26 y 64 años): 80 euros; Abono Deporte de Verano Individual (a partir de 65 años y personas con discapacidad): 40 euros.