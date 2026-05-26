Más de 2.000 colegios e institutos estrenarán nueva climatización en plena ola de calor: el 60% de los centros ya han utilizado los fondos de la Junta de Andalucía

En noviembre del año pasado, todos los colegios e institutos andaluces recibieron una dotación económica para invertirla en la mejora o instalación de un sistema de climatización. Desde aires acondicionados, arbolado o toldos a la instalación de redes eléctricas nuevas. Dependiendo de la dimensión o capacidad del centro, la Consejería destinaba una partida que iba desde los 2.000 hasta los 60.000 euros. Este "ambicioso" proyecto, llamado Plan de Confort Térmico, empieza a ponerse en práctica estos días de ola de calor. De los 3.400 centros en Andalucía, 2.040 estrenan un sistema de climatización con la actual ola de calor que acecha estos días, con temperaturas que rozarán los 40 grados hasta, por lo menos, la semana que viene.

Alrededor del 60% de lo colegios e institutos de Andalucía ya han amortizado las ayudas económicas que recibieron de la Junta de Andalucía. Dicho de otra forma, el 40% todavía están a la espera de utilizar los fondos que, según la Consejera de Educación, Carmen Castillo, llevarán las obras necesarias durante los meses de julio y agosto, cuando los alumnos no pisan las aulas. El motivo, según adelantó El Correo de Andalucía, se debe a la burocracia entre los ayuntamientos y los colegios que son de titularidad municipal para poder llevar a cabo una obra. "Son pocos los centros que ya no tienen aire acondicionado, todos tienen algún split, ya sea por incorporación de las AMPAs, que lo hicieron en su día hace tiempo, pero con la dotación que se ha hecho ahora, desde noviembre que se hizo la transferencia, todos los centros están preparados para tener o zonas de sombra, o aire acondicionado, o arbolado nuevo", ha puntualizado el delegado territorial de Educación en Sevilla, Miguel Ángel Araúz.

Tal como ha explicado este martes la consejera de Educación en su visita al IES Antonio Machado en Sevilla, los centros docentes andaluces ya han instalado un total de 19.491 nuevos elementos de climatización permitiendo a cada equipo directivo adaptar las actuaciones a sus "necesidades reales", con la intención de dar "soluciones personalizadas, sostenibles y de rápida aplicación" teniendo en cuenta la diversidad climática de la Comunidad Autónoma. Precisamente, el IES Antonio Machado, donde el aire corría y la temperatura en las aulas era de lo más confortable, recibió hace unos meses alrededor de 40.000 euros para instalar 35 splits.

La mayor parte de las actuaciones puestas en marcha por los centros docentes se han concentrado en la instalación de ventilación y aire acondicionado, con un total de 13.236. El resto de las intervenciones se distribuye en 2.112 ventanas y cerramientos para mejorar el aislamiento; 1.721 radiadores; 1.378 estructuras de sombreado exterior (toldos o porches) y 1.044 árboles destinados a crear áreas verdes y sombras naturales.

Estos datos han sido aportados por la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, durante su visita al Instituto de Educación Secundaria Antonio Machado de Sevilla. Este es uno de los centros beneficiados por una iniciativa que cuenta con una inversión de más de 54 millones de euros, procedentes de fondos propios de la Junta de Andalucía, y que beneficia a 3.481 centros educativos públicos.

432 centros de Sevilla con climatización nueva

A nivel provincial, 432 centros educativos de Sevilla ya gozan de nuevos sistemas de climatización, tal como sostiene la Junta de Andalucía. En total, han instalado hasta la fecha 3.443 elementos de climatización a través del programa de Confort térmico, con una inversión cercana a los 12 millones de euros. La medida principal ha sido la incorporación de 1.792 equipos de aire acondicionado. El resto de las actuaciones se divide en 717 ventanas y cerramientos aislantes, 316 estructuras de sombreado exterior (como toldos o porches), 311 árboles para crear zonas de sombra natural y 307 radiadores.

78 centros en obras por la bioclimatización

La Junta está a punto de alcanzar los más de 500 centros con un sistema de bioclimatización en sus aulas, también conocido como sistema de refrigeración adiabática. Actualmente, son 78 los que están en plena obra para instalar este sistema de energía renovable con un presupuesto de casi 35 millones, que se suman a otras 532 actuaciones ya ejecutadas por valor de más de 146 millones. Así, la inversión total de este plan asciende a 181,2 millones.

Por otra parte, el Plan de Bioclimatización de la provincia se encuentra en su segunda fase, beneficiando a 16 centros más con un presupuesto de 6,8 millones de euros. Sumado a las 131 actuaciones ya concluidas (por valor de 46,4 millones), la inversión total de este plan asciende a 53,2 millones de euros en la provincia. "La mayoría de los centros me dicen que este sistema está funcionando estupendamente y la verdad es que se nota. La adiabática tiene la característica de que, a diferencia del aire acondicionado, las ventanas están abiertas. Y a veces muchos centros que tienen adiabática cierran las ventanas porque hay ruido en la calle y entonces la adiabática no funciona porque es un sistema de refrigeración natural. Por eso digo que depende muy mucho", ha explicado la consejera.