Absuelta la enfermera de Sevilla que consultó 80 veces el historial médico de la exmujer de su pareja: la víctima le ha perdonado

La Audiencia de Sevilla ha absuelto a la enfermera acusada de consultar hasta en 80 ocasiones el historial médico de la exmujer de su pareja. La otra mujer le ha perdonado y se le ha aplicado el artículo 201.3 del Código Penal para exonerarla de la condena. La Fiscalía solicitaba para ella un total de cinco años de cárcel por un delito de revelación de secretos.

El juicio se ha celebrado en la mañana de este martes en el Palacio de Justicia sevillano. La funcionaria del centro de salud Don Paulino, en Alcalá de Guadaíra, estuvo presente también en la declaración de la otra mujer.

El caso ya estuvo en la Audiencia Provincial de Sevilla el pasado 18 de febrero, pero quedó aplazado hasta este martes.

El artículo 201.3 del Código Penal que se ha aplicado está recogido en el mismo capítulo de los delitos del descubrimiento y revelación de secretos, solo perseguibles en caso de denuncia del agraviado. El articulado referido explica que "el perdón del ofendido o de su representante legal, en su caso, extingue la acción penal sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 130.1.5.º, párrafo segundo", donde también se recogen casos en los que se extingue la responsabilidad criminal si la víctima otorga su perdón antes de la sentencia.

Consultó 80 veces el historial clínico

El Ministerio Público en su escrito de acusación explicó que la mujer realizó la entrada y posterior revelación "con ánimo de vulnerar la intimidad ajena". Estos hechos se sostuvieron, según la acusación, entre 2019 y 2022.

La primera entrada en el historial se registró en agosto de 2019 y las consultas se alargaron en el tiempo hasta marzo de 2020. Hubo varios meses con múltiples consultas. Fue en octubre de 2019 cuando más se repitieron: hasta en 9 ocasiones. En 2020 lo consultó todos los meses excepto en abril. Además, en septiembre y noviembre accedió a ellos hasta en 7 ocasiones cada mes. El mismo número alcanzó en febrero de 2021.

El escrito de acusación de la Fiscalía señalaba que al "contar con autorización y con ánimo de vulnerar la intimidad ajena, accedió en numerosas ocasiones, aprovechando su puesto de trabajo, al historial clínico" de la víctima, que a su vez era la exmujer de su pareja. El objeto de estas consultas según el ministerio público era "conocer y revelar sus datos privados en materia de salud".

Noticias relacionadas

"La acusada reveló a su marido los datos extraídos de la historia clínica de su exmujer", explicaba la Fiscalía.