El Ayuntamiento de Sevilla impone multas que suman más de 8.000 euros a una decena de establecimientos por tener veladores ilegales

Continúa la persecución de la Gerencia de Urbanismo contra los veladores ilegales. En la reunión de la Comisión Ejecutiva de este martes se aprueban suspensiones de uso, retirada de instalaciones de veladores y la imposición de multas de hasta 1.000 euros. Son once los establecimientos que, según Urbanismo, estarían incumpliendo la licencia concedida, distribuidos en diferentes zonas de la ciudad. Además, no es solo el uso de mesas y sillas, también es cualquier elemento que esté mal situado en la calle que se salte la ordenación urbanística, ya sea cerramientos, estructuras, toldos, plataformas, elementos auxiliares, etc. En total, la recaudación asciende a 8.200 euros.

En marzo de 2026, el Ayuntamiento de Sevilla aprobó una nueva ordenanza de veladores para la que los bares se adaptasen a la nueva norma en tres años. Mientras tanto tendrán que cumplir con la normativa vigente hasta entonces y no salirse de la licencia concedida con anterioridad ni de las condiciones para realizar su actividad.

Las actuaciones se concentran sobre todo en el Casco Antiguo —Alfalfa, Santa Cruz, San Lorenzo, Alameda, San Vicente/Puerta Real y Arenal— y en Nervión —La Calzada, La Florida, Buhaira y entorno Cruz del Campo—, aunque también aparecen expedientes en Pino Montano, Macarena, Triana y el entorno del Parque de María Luisa.

Multas de 600 euros por mal uso de veladores

En concepto de primera multa coercitiva por incumplir el acuerdo por el que se ordenó la inmediata suspensión del uso y retirada de la instalación de veladores existente sin licencia, se imponen sanciones de 600 euros en establecimientos de las calles Alemanes, Fuenteovejuna, Alameda de Hércules, Amador de los Ríos, Aracena y la avenida Eduardo Dato.

Además, por no ajustarse a la licencia de veladores concedida, también se impone una multa de 600 euros para una cervecería de la calle Lictores.

Cuatro multas de hasta 1.000 euros en el Paseo de Colón y Paseo de las Delicias

Más altas son las multas para otros cuatro establecimientos, en este caso de 1.000 euros, por incumplir acuerdos de la Comisión Ejecutiva por saltarse las medidas necesarias para adecuar la realidad física a la ordenación urbanística. Estas sanciones afectan a un conocido establecimiento del Paseo de las Delicias, otro de la calle Abril, otro en la Plaza Puerta Real, y a otro ubicado en el Paseo de Colón.

Además de estos, se ha ordenado la inmediata suspensión del uso y la retirada de la instalación de veladores que se encuentran en un bar de la calle General Polavieja por carecer de licencia de veladores. Por el mismo motivo, a un café-bar de la calle Tartessos, un establecimiento de la calle Luis Montoto y otro en la Plaza San Lorenzo.

Finalmente, se ordena la inmediata suspensión del uso y retirada de todos los elementos que carecen de licencia, toldos verticales y reposición del acerado a su estado original a un bar de Pino Montano, ubicado en la calle Corral del Agua.

Adaptación a la nueva normativa

La aprobación definitiva de esta normativa para regular las terrazas de los bares de la capital llegó en el mes de marzo de 2025, tras el pacto alcanzado entre el PP y Vox. Serían unos 30.000 veladores los afectados según los cálculos de los hosteleros, de los cuales más de 12.000 podrían desaparecer.

Entre las medidas más destacadas se encuentra la ampliación de un paso libre para peatones hasta los 1,80 metros, la renovación de las licencias año a año, un plazo de tres años para adaptarse a los nuevos requisitos, cambios en las multas o la protección de edificios BIC.