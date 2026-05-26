Sevilla
Cae un árbol de grandes dimensiones sobre el carril bici de la avenida Menéndez Pelayo de Sevilla
Un equipo de bomberos se ha desplazado al lugar para retirar el ejemplar en un incidente que no ha causado heridos, según informan desde el Ayuntamiento
Susto en la Avenida Menéndez Pelayo. Un árbol de grandes dimensiones se ha quebrado y ha caído este martes por la tarde en la arteria principal que rodea el Casco Antiguo sobre el carril bici y un paso de peatones. Según fuentes del Ayuntamiento de Sevilla consultadas por este periódico, no constan heridos y se ha movilizado un operativo de Policía Local, Bomberos y Parques y Jardines.
Un equipo de bomberos se ha desplazado hasta el lugar de la caída poco después del incidente -que ha ocurrido, concretamente, en la confluencia de la ronda histórica con la calle Juan Hispalense- para retirar el ejemplar y así dejar expedita la vía. El dispositivo ha acordonado la zona y se ha visto afectado el carril bici, según han confirmado testigo del suceso. Los curiosos se han acercado a tomar imágenes y a ver lo que había ocurrido.
Hace poco más de un mes caía otro árbol de grandes dimensiones en una zona cercana al incidente de este martes, concretamente en la calle Amador de los Ríos. Entonces, se registraron desvíos de circulación mientras se trabajaba para despejar la vía.
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