Sucesos
Detenido un hombre en Carmona por el robo de más de nueve toneladas de cobre y de un vehículo valorados por más de 100.000 euros
La Guardia Civil de Carmona desmanteló una operación ilícita en centros de gestión de residuos donde se almacenaba cobre sin la documentación pertinente
La Guardia Civil de Carmona ha detenido a un hombre de haber robado en 2024 más de nueve toneladas de cobre y un vehículo estimados por más de 100.000 euros.
Los agentes inspeccionaron diferentes centros de gestión de residuos de Sevilla capital, y en uno de ellos hallaron una elevada cantidad de cable de cobre sin la documentación en regla. Como resultado de dicha inspección y registro se localizó cableado de cobre con un peso superior a las cuatro toneladas procedentes del robo de la planta fotovoltaica de la que sustrajeron más de 13.000 metros de cable de cobre, con un peso aproximado de nueve toneladas.
Paralelamente, la Guardia Civil localizó una furgoneta oculta en las instalaciones que carecía de placas de matrículas y con las cerraduras forzadas. Un vehículo que fue robado en el año 2024 en una localidad del Aljarafe para realizar sustracciones.
La investigación finalizó con la detención del propietario del centro de tratamiento, que fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial. Como presunto autor de un delito de robo de material de cable de cobre en una instalación fotovoltaica, el robo de fuerza con vehículo, y diversas infracciones por ejercer una actividad laboral de tratamiento de residuos sin licencia administrativa.
Según la Guardia Civil, no se descarta su implicación en otros hechos delictivos de la misma característica y la posible implicación y relación con otras personas objeto de investigación.
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