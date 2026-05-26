El doctor Miguel Ángel Gómez, jefe de Cirugía Cardiovascular: "Mostrar en directo estos procedimientos acerca la tecnología que mejora vidas"

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón ha participado ha participado en la primera retransmisión simultánea de seis cirugías transcatéter realizada en Andalucía, un hito médico desarrollado en el marco del I Congreso CITENDO, celebrado recientemente en Sevilla.

El centro, único participante de la sanidad privada, formó parte de este despliegue simultáneo pionero con la realización de dos intervenciones cardiovasculares de alta complejidad, en una iniciativa en la que participó junto a diferentes hospitales públicos de Sevilla, Huelva y Cádiz para mostrar en directo los últimos avances en terapias cardiovasculares mínimamente invasivas.

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, único centro privado en el despliegue pionero

Los doctores Pastor Perez y Miguel Angel Gomez Vidal durante la cirugía. / El Correo

La primera de las intervenciones realizadas desde el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón , a cargo del doctor Miguel Ángel Gómez, jefe de servicio de Cirugía Cardiovascular, y del doctor Pastor Pérez, cardiólogo hemodinamista, consistió en la implantación de una válvula aórtica transcatéter (TAVI) por vía transfemoral para el tratamiento de una estenosis aórtica severa, una patología que dificulta la salida de sangre del corazón y puede comprometer gravemente la calidad de vida del paciente.

Este procedimiento mínimamente invasivo permite sustituir la válvula dañada sin necesidad de cirugía abierta, mediante el acceso a través de la arteria femoral, reduciendo, así, el tiempo de recuperación y las posibles complicaciones asociadas.

Las doctoras Rosario Conejero y Antonella Craven Bartle durante la cirugía. / El Correo

La doctora Rosario Conejero, junto con la doctora Antonella Craven-Bartle, especialistas en Cirugía Vascular del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, realizaron la segunda cirugía a un paciente con un aneurisma abdominal con extensión en las arterias ilíacas. En este caso, el procedimiento consistió en la implantación, mediante aplicación de técnica endovascular, de una endoprótesis abdominal conectada con un branch ilíaco, un tipo de prótesis que cuenta con una ramificación lateral diseñada específicamente para preservar el flujo sanguíneo hacia la arteria ilíaca interna.

Tecnologías mínimamente invasivas: TAVI y tratamiento de aneurismas

Ambas intervenciones se llevaron a cabo en el nuevo quirófano híbrido del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, un espacio de alta tecnología que integra cirugía y diagnóstico por imagen avanzada en un mismo entorno, permitiendo realizar procedimientos de gran complejidad con mayor precisión, seguridad y capacidad de abordaje mínimamente invasivo.

Participar en una iniciativa de estas características, pudiendo mostrar en directo procedimiento complejos como estos, contribuye no solo a la formación de otros profesionales, sino también a acercar a la comunidad médica los avances tecnológicos que ya están mejorando la calidad de vida de muchos pacientes. añade el doctor Miguel Ángel Gómez. — Jefe de servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón.

El I Congreso CITENDO: formación práctica y futuro de la cirugía cardiovascular

Cirugía cardiovascular en el quirófano híbrido de Quirónsalud Sagrado Corazón. / El Correo

La realización simultánea de estas cinco cirugías fue el gran reclamo al cierre de la primera edición del congreso de la Asociación Española de Cirugía Trascatéter y Endovascular (CITENDO), presidida por el doctor Miguel Ángel Gómez, y organizado en el contexto de la formación práctica presencial de la IV edición del Máster en Terapias Transcatéter.

Durante el congreso, especialistas nacionales e internacionales en cirugía transcatéter y terapias endovasculares presentaron y discutieron sobre las principales innovaciones en el abordaje mínimamente invasivo de las enfermedades cardiovasculares.

El programa científico combinó sesiones formativas y talleres, además retransmisiones de casos clínicos en directo, con especial protagonismo de las nuevas tecnologías aplicadas al tratamiento valvular y de la aorta. El congreso destacó por su enfoque multidisciplinar y práctico, reuniendo a profesionales de distintas especialidades implicadas en el desarrollo de las terapias cardiovasculares del futuro.