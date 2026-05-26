Las obras de la línea 3 del metro de Sevilla entre la Macarena y María Auxiliadora empezarán antes de que acabe 2026

Las obras del cuarto tramo de la línea 3 del metro de Sevilla, que abarca la Ronda Histórica, desde la Macarena hasta María Auxiliadora, empezarán en 2026. Y pronto se conocerá quién las ejecutará. La Consejería de Fomento ha informado este martes que se han recibido hasta 12 ofertas tras la publicación de la licitación, para hacerse con un contrato de más de 164 millones de euros (164.450.023). Entre esta docena de ofertas se encuentran 34 empresas detrás interesadas en realizar los trabajos.

Las obras cuentan con un plazo de ejecución de 36 meses, es decir, tres años exactos, de manera que acabarían en 2029 si no hay retrasos. Las empresas interesadas tenían hasta el 12 de mayo para presentar sus ofertas. La consejera de Fomento en funciones, Rocío Díaz, ha destacado que "se cumple con el cronograma previsto, con tres tramos en ejecución y un cuarto tramo que comenzará en 2026", que "nos va a tener el 77% del trazado en obras en este 2026". En este punto, ha remarcado "el gran interés despertado en las principales constructoras del país, que ven en las obras del Metro de Sevilla una gran oportunidad".

Rocío Díaz ha destacado también el avance de las obras, con un primer tramo en Pino Montano con las pantallas terminadas y al 56% de ejecución y los trabajos intensos en Ronda Urbana Norte, San Lázaro y Doctor Fedriani, donde "desde hace días opera la hidrofresadora para ejecutar las actuaciones más complejas del trazado en el entorno del Hospital Virgen Macarena".

El cuarto tramo de la línea 3 del metro de Sevilla discurre soterrada con dos estaciones

El cuarto tramo cuenta con una longitud superior a un kilómetro (1.064 metros) y discurre íntegramente soterrado, atravesando zonas de elevada densidad urbana y tráfico intenso, así como espacios de alto valor patrimonial como el entorno de la muralla de la Macarena. El trazado se inicia en el entorno de la calle Muñoz León y finaliza junto a los Jardines del Valle, antes de la intersección con la calle Doctor Relimpio. Su construcción se ejecutará mediante el sistema de túnel entre pantallas (cut & cover), con plataforma para doble vía.

En este recorrido habrá dos nuevas estaciones. La primera se ubicará al inicio de la calle Muñoz León, en un espacio condicionado por la estrechez de la sección viaria y la proximidad de la muralla de la Macarena. Tendrá una longitud de 117 metros, con un ancho que alcanza más de 20 metros en el vestíbulo y una profundidad de 12,10 metros. Por su parte, la estación Capuchinos se sitúa entre las calles Maestro Quiroga y Cruz Roja. Contará con 116 metros de longitud, dimensiones similares a la estación Macarena y una profundidad de 12,06 metros respecto al nivel de la calle.

Ambas estaciones se configuran en dos niveles (vestíbulo y andenes), con andenes laterales, acceso directo desde superficie y estarán equipadas con escaleras y ascensores, garantizando de esta manera la accesibilidad. El vestíbulo albergará el control de viajeros, mientras que los andenes se disponen en el nivel inferior.

La construcción del metro en la Ronda Histórica incluye el túnel, viario y arbolado

El proyecto contempla la ejecución del túnel para doble vía e incluye la construcción de la infraestructura necesaria para albergar las instalaciones ferroviarias, de seguridad y electrificación, junto con la ejecución de la red de drenaje del túnel. También abarca la reposición integral de los servicios urbanos afectados (abastecimiento, saneamiento, energía, telecomunicaciones y alumbrado público), así como la reurbanización completa del viario y la plantación de nuevo arbolado tanto en la zona de obra como en el entorno.

La Línea 3 Norte del Metro de Sevilla, con un presupuesto total de 1.366 millones de euros, cuenta con financiación estatal y autonómica y ha sido declarada una operación de importancia estratégica del marco Feder 2021-2027. El trazado es de 7,5 kilómetros, a los que se suman 1,4 kilómetros de ramal técnico, entre Pino Montano y Prado de San Sebastián, donde conectará con la Línea 1. El recorrido incluye doce estaciones e incluye el paso por cuatro centros sanitarios de referencia en la ciudad: el Hospital de San Lázaro, el Hospital Universitario Virgen Macarena, el Hospital Victoria Eugenia de la Cruz Roja y el centro de especialidades de María Auxiliadora.