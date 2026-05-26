Tribunales
El Tribunal de Cuentas condena al exalcalde de Burguillos a pagar 80.785 euros por irregularidades en una subvención
La Diputación de Sevilla alertó de "presuntas irregularidades" en la gestión de una subvención de 63.000 euros destinada a un centro de empleo local.
Valentín López, exalcalde de Burguillos, ha sido condenado por el Tribunal de Cuentas a pagar 80.785 euros por una "negligencia grave y una vulneración de la normativa contable y presupuestaria" en la gestión de una ayuda estatal destinada a un centro de empleo. La sentencia recoge que se provocó un perjuicio a los fondos públicos del ayuntamiento de la localidad sevillana.
También se condena a López "al pago de los intereses, calculados según lo razonado en el fundamento de derecho octavo de esta resolución". La resolución está fechada el pasado 22 de mayo.
La Diputación de Sevilla denunció "presuntas irregularidades" en la gestión de la subvención otorgada al Ayuntamiento por valor de 63.000 euros. La misma estaba estipulada para financiar materiales de la obra del Centro de Iniciativas Locales de Empleo, incluido en el PFEA 2015.
El Ayuntamiento tuvo que devolver los 80.000 euros de la subvención. "Esa salida de fondos públicos produjo un daño efectivo e individualizado en el patrimonio público municipal al suponer una disminución injustificada de unos recursos públicos con los que el Ayuntamiento de Burguillos contaba inicialmente para destinarlos a otras finalidades de interés municipal que ya no llegarían a realizarse"
(Noticia en actualización)
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