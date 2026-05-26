Investigan a 14 policías locales de Sevilla por la desaparición de camisetas de fútbol intervenidas a manteros
El Ayuntamiento de Sevilla ha abierto un expediente disciplinario para aclarar el paradero de varias prendas deportivas intervenidas durante las pasadas navidades.
R.M.
El Ayuntamiento de Sevilla ha abierto un expediente disciplinario a 14 agentes de la Policía Local que participaron en una intervención contra la venta ambulante de prendas deportivas falsificadas durante las pasadas fiestas navideñas. La investigación trata de aclarar el paradero de varias camisetas de fútbol incautadas a manteros y que, según la denuncia presentada, no habrían aparecido posteriormente en la cantidad correspondiente.
Los hechos, adelantados por Diario de Sevilla, se remontan a una actuación en la que los agentes intervinieron decenas de prendas deportivas presuntamente falsificadas. El caso se abrió después de que uno de los mangteros reclamara la mercancía en dependencias policiales y advirtiera de que la cantidad que constaba no coincidía con la que, según su versión, le había sido retirada en la calle.
Investigan si agentes se apropiaron de camisetas
La Jefatura de la Policía Local de Sevilla mantiene abierta una investigación interna para esclarecer las circunstancias del incidente y determinar si alguno de los agentes pudo haberse apropiado presuntamente de parte de las camisetas intervenidas. Fuentes municipales han confirmado que el procedimiento continúa en curso y que será la investigación la que determine lo ocurrido.
La apertura del expediente trascendió entre algunos agentes el pasado viernes, durante el parte matinal de novedades. En ese comunicado interno se hacía referencia a la búsqueda de uno de los policías para notificarle formalmente la incoación del expediente, después de que no hubiera sido localizado por haber cambiado su dirección postal.
La notificación, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) consultado por EFE, hace referencia a la resolución número 2063 de incoación del expediente disciplinario 11/2026, con fecha 27 de marzo de 2026, contra la que no cabe recurso alguno en esta fase del procedimiento.
La investigación deberá concretar ahora qué ocurrió con las prendas intervenidas, si hubo algún error en el recuento o custodia de la mercancía, o si se produjo alguna conducta irregular por parte de los agentes implicados. Mientras tanto, el caso permanece abierto en el ámbito disciplinario municipal.
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