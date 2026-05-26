La isla paradisíaca de Italia a la que se podrá volar desde Sevilla este viernes

Se acercan las vacaciones de verano y muchos sevillanos ya empiezan a buscar destino para una escapada en familia, con amigos o en pareja. Si aún no te has decidido, debes saber que Sevilla estrenará nuevas rutas en los próximos días, incluida la de este viernes 29 de mayo: un vuelo directo hasta Olbia-Costa Smeralda.

Se trata de un enclave paradisíaco en la isla de Cerdeña, uno de los destinos más codiciados del Mediterráneo gracias a sus playas de aguas turquesas. Tal y como informó El Correo de Andalucía en el mes de enero, la conexión entre Sevilla y Cerdeña será operada por Volotea y contará con dos frecuencias semanales, los martes y viernes. En total, la aerolínea programará 74 vuelos y más de 13.300 asientos a lo largo de la temporada, una operativa que se mantendrá activa hasta septiembre de 2026.

Sevilla conecta con una de las zonas más exclusivas de Cerdeña

Esta nueva ruta directa entre Sevilla y Olbia-Costa Smeralda facilitará el acceso a una de las zonas más famosas de Cerdeña, especialmente demandada durante los meses de verano por sus playas, su oferta turística y su ubicación privilegiada en el Mediterráneo.

La puesta en marcha de esta conexión llega, además, en un momento de fuerte crecimiento para el Aeropuerto de Sevilla-San Pablo. El aeródromo hispalense cerró los cuatro primeros meses del año con 3.416.493 usuarios, lo que supone casi un 10% más que en el mismo periodo de 2025. Unas cifras que confirman que Sevilla sigue ganando peso en el mapa aeroportuario nacional e internacional.

El propio exdirector del aeropuerto, Sergio Millanes, lo resumía recientemente en una entrevista con este periódico: "Sevilla está jugando ya en la liga de los aeropuertos grandes, hemos tenido un gran crecimiento de tráfico y de calidad".

Nuevos destinos desde el Aeropuerto de Sevilla este verano

Entre las novedades figuran conexiones con Reino Unido, Francia, Madrid y la isla italiana de Cerdeña, además de otros destinos europeos ya consolidados. Desde San Pablo se puede viajar a países como Grecia, Alemania, Francia, Irlanda, Suiza, Bélgica, Portugal, Dinamarca, Austria o Luxemburgo, entre otros.

Además, según figura en la página web oficial de Aena, el Aeropuerto de Sevilla incorpora este verano nuevas conexiones con Bristol, en Reino Unido, de la mano de EasyJet, una ruta que comenzó a operar el 2 de mayo de 2026.

También se suma la conexión con Londres-Heathrow, operada por Vueling Airlines, disponible desde el 29 de marzo de 2026, así como la ruta con Londres-Luton, en este caso con Wizz Air UK, que igualmente comenzó el 29 de marzo de 2026.

En el ámbito nacional, el aeropuerto sevillano estrena la ruta con Madrid-Barajas Adolfo Suárez, operada por Air Europa, que entrará en funcionamiento el 1 de junio de 2026.

A estas conexiones se añade Marsella, en Francia, con vuelos operados por Transavia desde el 29 de marzo de 2026.

Por último, una de las grandes novedades de la temporada será la ruta citada anteriormente con Olbia-Costa Smeralda, en Italia, operada por Volotea, que comenzará este viernes 29 de mayo de 2026 y permitirá conectar Sevilla con uno de los destinos más atractivos de Cerdeña.

Los retos pendientes del aeropuerto sevillano

A pesar del aumento de rutas y de las buenas perspectivas para este verano, el Aeropuerto de Sevilla-San Pablo mantiene todavía varios retos pendientes. Entre ellos, sigue sin concretarse el ansiado vuelo directo con Estados Unidos o Asia, una conexión en la que la Junta de Andalucía lleva tiempo trabajando. En el caso del mercado norteamericano, algunas de las opciones que más se plantean son rutas con destino a Nueva York, Chicago o Miami.