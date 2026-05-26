Un municipio sevillano adelanta por el calor la apertura de su parque de agua: será el 30 de mayo con fiesta acuática y actuaciones

El verano temprano que está llegando a Sevilla, con temperaturas cercanas a los 40 grados a la sombra, ha obligado a algunos ayuntamientos sevillanos a poner en marcha opciones refrescantes para sobrellevar el calor. En este caso ha sido el ayuntamiento aljarafeño de Gelves el que se ha adelantado y abrirá el próximo 30 de mayo su conocido Parque Municipal del Agua, ubicado en la urbanización Jardines del Guadalquivir.

Tal como ha anunciado el consistorio gelveño, la apertura oficial de la temporada será este sábado 30 de mayo a partir de las 13:00 horas, con una programación especial pensada especialmente para el público infantil. Entre las 13:00 y las 15:00 horas se desarrollarán distintas actividades lúdicas y acuáticas, con juegos de relevos y transporte con agua, pompas de jabón, competiciones de tiro con arco, música y otras propuestas en las que el agua será la gran protagonista.

La jornada inaugural continuará por la tarde con una actuación musical bajo el título “Tarde Flamenca con Rosa María”, prevista para las 18:00 horas en el Kiosko del Agua. Esta cita, organizada por gentileza de la empresa concesionaria del ambigú, servirá para completar una apertura de temporada que combina ocio infantil, ambiente familiar y música en directo.

El 'parque acuático' de Gelves

El Parque Municipal del Agua de Gelves se ha consolidado en los últimos años como uno de los espacios de ocio familiar más destacados del municipio durante los meses de verano. Sus instalaciones cuentan con diferentes equipos y atracciones acuáticas que funcionan mediante un sistema de circuito cerrado, con agua depurada de forma continua para garantizar unas condiciones adecuadas de uso y seguridad.

Además de la zona de juegos, el recinto dispone de espacios de sombra y descanso para usuarios y acompañantes. Las atracciones funcionan a demanda del público y permanecen activas durante diez minutos cada vez, con posibilidad de accionarse de forma continuada. El horario habitual del parque durante la temporada será de 10:00 a 22:00 horas.

Desde el Consistorio se recuerda la necesidad de respetar las normas de uso para asegurar el correcto disfrute de las instalaciones. Entre las recomendaciones figuran mantener siempre bajo supervisión a los menores, utilizar calzado adecuado, emplear pañales específicos en niños menores de dos años y evitar comer o beber en la zona de juegos. También está prohibida la entrada de animales, salvo en la zona del ambigú, así como objetos de cristal o cortantes, patines y patinetes dentro del recinto.