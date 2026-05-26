En qué municipios de Sevilla hará más calor este miércoles: solo uno registra 38 grados y el resto bajando

El anticiclón y el calor seguirán presentes en Sevilla este miércoles 27 de mayo, donde la mayoría de los municipios se moverán en temperaturas plenamente de verano. Según los datos de Aemet, los valores máximos alcanzarán los 38 grados en algunos puntos y dejarán un ambiente especialmente sofocante durante las horas centrales del día.

El municipio sevillano donde se espera más calor será Isla Mayor, que aparece en la previsión con una máxima de 38 grados. Un escalón por debajo, con 37 grados, figuran Sevilla capital, Alcalá de Guadaíra, Coria del Río, Dos Hermanas, Gerena y Los Palacios y Villafranca, situándose entre las localidades más calurosas de la jornada.

También será notable el calor en otros puntos de la provincia, con máximas de 36 grados en Aznalcóllar, Burguillos, Las Cabezas de San Juan, Espartinas, Lora del Río, Utrera y Écija. En todos estos municipios, el miércoles dejará temperaturas muy por encima de lo habitual para finales de mayo, con una sensación clara de verano anticipado.

Por debajo, aunque igualmente con calor intenso, se quedarán municipios como Arahal, El Coronil, Fuentes de Andalucía, Lebrija, Marchena y Montellano, donde los termómetros marcarán 35 grados. En el entorno de los 34 grados aparecen localidades como Carmona, Morón de la Frontera, La Lantejuela, Herrera, Guadalcanal, El Castillo de las Guardas, El Ronquillo, La Puebla de los Infantes o Badolatosa.

Los municipios que se 'salvan'

Las temperaturas más suaves dentro de los municipios sevillanos recogidos en la previsión se esperan en zonas como Estepa y El Saucejo, con 29 grados, además de Pedrera y Pruna, con 31 grados, o Cazalla de la Sierra, Constantina, Osuna y La Roda de Andalucía, con 32 grados. Aun así, la jornada estará marcada por un ascenso generalizado que dejará a buena parte de la provincia cerca o por encima de los 35 grados.