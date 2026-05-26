De la Alameda a La Trinidad, de San Bernardo a la Palmera: Sevilla agiliza plazos y reduce trámites para hacer obras en el conjunto histórico

La realización de obras dentro del conjunto histórico de la ciudad -que abarca distintas zonas limitadas, dentro o fuera del Centro de Sevilla- va a agilizarse en los próximos meses. Estos será posible gracias a que la Junta de Andalucía ha delegado en el Ayuntamiento de Sevilla la competencia para autorizar las actuaciones que se lleven a cabo en los entornos de monumentos declarados Bien de Interés Cultural (BIC) en determinados sectores concretos de la capital hispalense.

Son un total de 19 zonas: San Gil-Alameda; San Luis; Santa Paula-Santa Lucía; San Bartolomé; San Lorenzo-San Vicente; Los Humeros; Macarena; San Bernardo; Arenal; Plaza de Armas; Triana; San Julián-Cruz Roja; La Trinidad; San Roque-La Florida; Prado de San Sebastián; Porvenir; La Palmera; Histórico y Puerto.

En todos ellos, el procedimiento de concesión de licencias de obras y las actuaciones de impacto urbanístico estaban supeditados a los informes de la Comisión Provincial de Patrimonio lo que provocaba retrasos y atascos dado que existía un doble control. El Ayuntamiento había intentado en repetidas ocasiones, como ocurrió en 2017, revertir esta situación provocada por la sentencia que mantuvo en suspenso durante años los planes especiales. Ahora, una vez aprobados estos instrumentos de protección, el Ayuntamiento ha pedido asumir las competencias y la Junta ha accedido. Se elimina por tanto el doble control y se reduce la carga de la Comisión Provincial de Patrimonio.

Eliminar duplicidades administrativas

"La iniciativa da respuesta a la solicitud realizada por el Consistorio hispalense a raíz de la aprobación el pasado 16 de abril en el Pleno municipal de la Modificación de determinados Planes Especiales y Catálogos de Protección del Conjunto Histórico de Sevilla. Los objetivos son mejorar la eficiencia en los trámites, eliminar duplicidades administrativas y agilizar la gestión en zonas de alta protección patrimonial", ha señalado la Consejería de Cultura y Deporte en una nota de prensa.

El Ayuntamiento de Sevilla ya tenía delegadas las competencias para conceder licencias de obras en los entornos de BIC en aquellos sectores del Conjunto Histórico que contaban con Planes Especiales de Protección aprobados con posterioridad a la Ley 14/2007, del Patrimonio Histórico de Andalucía. "Ahora se suman aquellos cuyos Planes Especiales se aprobaron antes de la aprobación de la citada norma", ha aclarado.

Nuevo procedimiento

Según ha explicado la Consejería de Cultura, el Ayuntamiento podrá autorizar, a través de la Comisión Local de Patrimonio, las actuaciones en los entornos de los Monumentos declarados Bien de Interés Cultural de los citados sectores, con la excepción de aquellas intervenciones que supongan las demoliciones parciales o totales que afecten a inmuebles integrantes del entorno BIC.

Posteriormente, el Consistorio tendrá la obligación de comunicar a la Delegación Territorial las autorizaciones o licencias concedidas en un plazo máximo de diez días desde su otorgamiento. Por otra parte, la persona titular de la Delegación Territorial con competencias en patrimonio histórico deberá autorizar los cambios en la composición de la Comisión Local.