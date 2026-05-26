El Pintado, Melonares y Zufre: los embalses de la provincia de Sevilla que permanecen al 95% de su capacidad a las puertas de junio

Las lluvias del invierno dan un respiro a los embalses de la provincia de Sevilla. La situación permite afrontar el verano con optimismo. Los grandes pantanos de Andalucía duplican su capacidad respecto a mayo de 2025. En cambio, la diferencia en los embalses de Sevilla no es tan pronunciada y se mantiene incluso en niveles similares al año pasado. La media de los pantanos de la provincia se mantienen al 88,28% de su capacidad con un volumen total embalsado de 565 hm3. El Pintado, Melonares y Zufre son los que más agua embalsada presentan a las puertas del mes de junio: alcanzan niveles del 95%. Son los tres más grandes de la cuenca del Guadalquivir en la provincia.

Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el volumen de los embalses de la provincia de Sevilla se encuentra por debajo de los datos registrados a finales de mayo de 2025. En concreto, el año pasado se hallaban al 93,29% de su capacidad, lo que se traduce en un 5% más respecto a la situación actual. En cambio, si se comparan las cifras con la media de la última década -protagonizada por un episodio de fuerte sequía- el volumen de agua embalsada sí es mucho mayor. En concreto, los últimos diez años ha rondado los 398 hectómetros cúbicos, mientras ahora se halla en los 566, un 30% más.

¿Qué embalses están al 95% de su capacidad?

El embalse de El Pintado es el que más capacidad presenta a estas alturas del mes de mayo rozando el lleno completo. Concretamente, se encuentra al 96,56%, con un volumen del 207 hm³ almacenados sobre un total de 214 hm³. Se trata del pantano más grande de la provincia de Sevilla, aunque no forma parte de la red de Emasesa. Su agua almacenada se destina principalmente al riego agrícola en la Sierra Norte de Sevilla. Se ubica sobre el río Viar y sirve de cabecera de captación para abastecer a miles de hectáreas de cultivos, sobre todo de secano y de regadío intensivo, situados en municipios como Cazalla de la Sierra, El Real de la Jara, San Nicolás del Puerto, Utrera o Bollullos de la Mitación.

El segundo que más lleno a día de hoy es el de Melonares y, además, pertenece a la red de Emasesa abasteciendo a la capital y su zona metropolitana. Cuenta con un volumen embalsado de 176 hm3 del total de 185 hm3 con los que cuenta, lo que significa que alcanza el 95,14% de su capacidad. Se sitúa entre los municipios de Castilblanco de los Arroyos y El Pedroso sobre el cauce del río Viar y supone un pilar estratégico para garantizar el agua potable de Sevilla y de cerca de 40 municipios de la provincia. Tras el episodio de lluvias del pasado invierno, el pantano alcanzó una situación crítica y se mantuvo durante los meses de febrero y marzo en el 100% desembalsando agua.

En tercer lugar, le sigue muy cerca el embalse de Zufre al 94,59%. Actualmente, cuenta con un volumen de agua embalsada de 165 hm3 sobre el total de 175 hm3 que dispone este pantano ubicado en la provincia de Huelva aunque forma parte de la red de Emasesa. Durante la primera quincena de febrero, se mantuvo en una situación de lleno total por el tren de borrascas que afectó a Andalucía. Distinta fue la situación del embalse de Aracena -también en Huelva- que no alcanzó el lleno técnico este invierno. Actualmente, se halla al 92,10% de su capacidad con un volumen embalsado de 118 hm3 del total de 128 de los que dispone. Localizado en un entorno silíceo y protegido, con escasa actividad agrícola, ganadera e industrial, el agua de este pantano cuenta con una calidad muy alta.

Gergal, Minilla y Cala presentan menos agua embalsada

Los embalses de la red de Emasesa que disponen de una menor capacidad se encuentran en niveles algo inferiores. El más pequeño de todos es el Gergal con tan solo una capacidad del 35 hm3. A día de hoy, se encuentra al 57,1% a pesar de que estuvo en lleno técnico y desembalsando desde mediados de noviembre de 2025 hasta hace apenas un mes. El embalse de Minilla, con 57 hm3 de capacidad, llega al 57,8% mientras el de Cala -con capacidad similar- se halla al 81,5%.

Unos datos positivos para el suministro hídrico en la provincia ante un verano que se prevé marcado por el calor temprano y recurrente, lo que exigirá una gestión cuidadosa del agua almacenada en los embalses de Sevilla ante el estrés térmico previsto.