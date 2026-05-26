Sevilla supera las 6.000 VPO en marcha y se fija como reto sumar 30.000 viviendas en los nuevos barrios diseñados antes de cinco años

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha situado Sevilla como "ejemplo" de las políticas de vivienda pública para Andalucía y para España. Así lo ha afirmado durante una visita acompañado del alcalde, José Luis Sanz, a las promociones de vivienda que se están ejecutando en el barrio de Palmas Altas. "Creo que las buenas prácticas deben de extenderse al conjunto del territorio de la nación. Se constata que es posible construir vivienda protegida y vencer al problema de la vivienda que tiene en este momento España", ha apuntado el líder popular.

El alcalde de Sevilla, durante la visita, ha estimado que están en marcha ya 6.134 viviendas protegidas en la ciudad. "Se marcó en el inicio del mandato construir 1.400 viviendas protegidas, después amplió a 2.200 y ahora alcanza ya las 6.134 en marcha", ha asegurado Feijóo, quien ha felicitado al alcalde y a la Junta de Andalucía por los pasos dados. "Es posible construir VPO y construir vivienda nueva", ha insistido.

"Hemos desbloqueado suelos para que en el período 2027-2030 habrá 30.000 viviendas previstas, el 40% VPO. Pese a un Gobierno de la nación que solo ha puesto sobre la mesa una ley de vivienda intervencionista que no sirve para nada", ha puntualizado el alcalde haciendo referencia a los nuevos barrios en Palmas Altas. Frente a esto, en su opinión, el Gobierno "solo ha puesto sobre la mesa una ley de vivienda intervencionista".

"Política intervencionista"

El alcalde de la ciudad ha defendido la gestión de su equipo en materia de vivienda y ha subrayado la importancia de la simplificación administrativa para alcanzar estas cifras. También ha puesto en valor el desarrollo de "una unidad denominada Sevilla Acelera que trabaja en la eliminación de trámites" para facilitar trámites. "Cuando tengamos un gobierno presidido por Feijóo habrá muchas más cosas que hacer", ha insistido.

"Hemos desbloqueado suelos que estaban paralizados. Esto lo hemos hecho gracias a esa inversión municipal y al esfuerzo de la Junta de Andalucía, pese a un Gobierno de España que lo único que ha puesto encima de la mesa es una ley de vivienda intervencionista, que no aporta absolutamente nada, y pese a las mentiras de su presidente (Pedro Sánchez)", ha denunciado Sanz. Así, ha recordado que, "en un acto en Sevilla, en abril del 2023, anunció 183.000 nuevas viviendas protegidas en todo el país; de las que a Sevilla no ha llegado todavía ninguna".

"La política intervencionista de vivienda del Gobierno de España ha sido un desastre sin paliativos un fracaso", ha subrayado el líder nacional de los populares, que ha definido como "ideologizadas" las políticas de vivienda del Gobierno central. Ante este panorama, el presidente del PP ha explicado que su objetivo es "construir en una legislatura un millón de viviendas nuevas", lo que, en sus palabras, generaría empleo.

Críticas del PSOE

Feijóo ha recordado que la vivienda es "el primer problema que tienen los ciudadanos desde hace algunos años" y ha recordado que "el precio de la vivienda ha subido el doble que los salarios" y que los jóvenes españoles son "los cuartos que más tardan en emanciparse de la Unión Europea". Así, ha denunciado que "este gobierno ha incrementado el problema". "Necesitaríamos 700.000 viviendas nuevas", ha asegurado.

Las críticas del PSOE no han tardado en llegar. "Feijóo se ha olvidado de mencionar las más de 4.600 viviendas que ha impulsado el Gobierno de España en Sevilla, con una inversión de más de 220 millones de euros", han denunciado desde el grupo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla. De hecho, han defendido las medidas de vivienda del Ejecutivo central "blindan la vivienda pública para que siempre sirva al interés general" y recuerdan que el PP tumbó la ley de suelos.