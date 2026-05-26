Desaparecido en Écija: piden la colaboración ciudadana para localizar a Ángel, un vecino de 84 años

La Policía Local de Écija ha solicitado la colaboración ciudadana para localizar a Ángel, un hombre de 84 años desaparecido en el municipio sevillano. Según el aviso difundido por las autoridades, fue visto por última vez por la zona de la calle Carmen. Esta desaparición ha generado preocupación entre vecinos y familiares, ya que la avanzada edad de Ángel hace necesaria su localización cuanto antes.

En el momento en el que se le perdió la pista, Ángel vestía pantalones vaqueros azules y una camisa de rayas azules y blancas. La difusión de estos datos busca facilitar su identificación por parte de cualquier persona que pueda haberlo visto o que tenga información sobre su paradero.

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Ángel, el vecino de 84 años desaparecido en Écija / Policía Local de Écija

La Policía Local pide que cualquier pista, por mínima que pueda parecer, sea comunicada de inmediato a los teléfonos de emergencias 112, 091 o 092. La colaboración ciudadana puede ser clave para ayudar a localizar cuanto antes a este vecino de Écija.