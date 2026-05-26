Preocupación en Tomares por la desaparición de María y Leire, dos menores de 13 años: "Ya son 24 horas que no sabemos nada"

La Guardia Civil investiga la desaparición de dos menores de 13 están en Tomares. Se trata de María y Leire, cuyo rastro se perdió a las 15:00 horas de este lunes, después de la salida del instituto. Según cuenta el entorno familiar de María, claramente preocupados por la desaparición de la joven, tienen pistas de que ambas pudieran encontrarse en palomares del Río después de haber dormido esta noche en la calle, pero siguen sin saber nada de la joven, por lo que piden la colaboración ciudadana para dar cuanto antes con su paradero.

Ana, la tía de María, ha contado a El Correo de Andalucía que es la primera vez que María hace algo así. Según detalla, toda esta pesadilla comenzó a la salida del instituto, el IES Ítaca en Tomares, donde estudia María. Al parecer, tanto María como Leire, que es exalumna del mismo instituto, acudieron a casa de otra amiga, lugar donde dejaron todas sus pertenecías bajo la excusa de que iban a bañarse al río.

Si tienes alguna pista sobre el paradero de María o de Leire puedes llamar al teléfono de la familia 610698630 o a la Policía Local 649822061

Esta fue la última vez que las vieron a ambas, confirmando además que María no lleva su teléfono encima. No obstante, según comenta la tía de la menor, Leire sí que está contactando a través de redes sociales con otras personas y detallando algunos de sus movimientos, sin dejar pistas claras sobre su paradero. "Hay una foto de anoche, durmiendo en la calle. Parece un colchón, sobre la tierra, por la zona de la Torre Pelli".

Las pistas sitúan a las menores en Palomares del Río

Aunque los mensajes enviados por Leire no dejan ver con claridad dónde se ubican con exactitud, son muchas las llamas que está recibiendo la familia situando a las menores en Palomares del Río. Al parecer, ha sido este martes por la mañana cuando varias personas las han situado en la localidad cercana, sin poder localizarlas aún.

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La Guardia Civil es la que se está encargando de la investigación, pero la preocupación de la familia cada vez es mayor: "Ya son 24 horas que no sabemos nada de ella", comenta con angustia su tía. "Tendrán hambre, tendrán sueño, sed... son niñas", incide Ana, quien no sale del asombro de que su sobrina se haya marchado de esta manera.