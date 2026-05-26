La ruta de la tapa de Sevilla con menús degustación, platos caseros y postres 100% sin gluten: fecha, bares participantes y premios

Las personas celíacas o sensibles al gluten tienen un plan perfecto para disfrutar de la mejor gastronomía en Sevilla con la VI Ruta Gastronómica Sin Gluten de Sevilla, una cita en la que 52 establecimientos de la capital ofrecen sus mejores tapas, menús degustación, platos, desayunos, helados y dulces 100% libres de gluten.

Este evento que nace con el lema 'Aquí se come bien' y ha sido organizada por la Red Sevilla Sin Gluten del Ayuntamiento de Sevilla arrancó su actividad el pasado 15 de mayo y se extenderá hasta el 31 de este mes.

Más de 50 establecimientos participan en la ruta de la tapa sin gluten de Sevilla

De ese modo, sevillanos y visitantes podrán disfrutar de los platos más innovadores aptos para celíacos y personas sensibles al gluten en los 52 bares, restaurantes, cafeterías y negocios participantes, 8 más que los de la edición pasada de 2025.

Una ruta de la tapa que busca mejorar la calidad de vida de las personas celíacas, promocionar el trabajo de la Red Sevilla Sin Gluten y dar visibilidad a los establecimientos adheridos al programa, que ofrecerán propuestas específicas creadas para la ocasión con los mejores sabores y 100% libre de gluten.

Tapas, dulces, helados y menús degustación

Gracias a esta Ruta Gastronómica Sin Gluten de Sevilla, los asistentes pueden disfrutar de una amplia variedad de sabores, texturas, platos y especialidades, con menús degustación, tapas, repostería, helados, desayunos y raciones disponibles por unos pocos euros.

Así, en esta nueva edición, los usuarios podrán visitar más de medio centenar de establecimientos que pondrán a disposición de los visitantes creaciones innovadoras realizadas con motivo de esta ruta.

Algunas de las propuestas de la ruta de la tapa sin gluten

Entre los negocios incluidos en esta ruta se encuentra el restaurante Atípico y sus patatas pulled pork, Atávico y su rollo de carne de la Nonna con bebida a elegir, Restaurante de la O y su canelón vegetariano sin gluten, Rumba y Sason y sus barquitos del Caribe, y la Heladería Bolas y su helado de donuts sin gluten.

Junto a estos destacan establecimientos como la Sala Locura y su desayuno completo, Jaleo Gastrobar y el pulpo a la gallega versión propia, Barrabaja y sus mollejas glaseadas, La Tarta de la Madre de Cris y su tarta de pistacho, La Tizna y sus acelgas con garbanzos, Freiduría Poseidón y su bandeja de pescado variado, Queen's Coffee y su waffle de espinacas benedict o Chök y su roll de canela y café.

Mapa geolocalizado y premios para los participantes

Como en anteriores ocasiones, la ruta contará de nuevo con un mapa geolocalizado de los establecimientos participantes, disponible tanto en la aplicación de la Red Sevilla Sin Gluten del Ayuntamiento de Sevilla como en la web oficial de la red.

Además de disfrutar de los mejores sabores sin gluten, los usuarios que participen en esta ruta de la tapa pueden acceder a distintos premios a través de los sorteos y concursos que realizará la organización.

Cómo participar en los sorteos para ganar premios

De ese modo, entre quienes compartan una foto de su 'momento rutero' probando alguna de las propuestas de la ruta en Instagram, etiquetando a la red y el bar, se escogerá la más original, que ganará distintos premios.

Entre ellos se encuentra una cesta de la compra valorada en 80 euros, una tarta de queso clásica sin gluten de La Tarta de la Madre de Cris, y un surtido de cervezas sin gluten que incluye seis cervezas Pureza, seis de Guadalquibeer y seis de Gran Vía.

Asimismo, quienes elijan la mejor tapa de la ruta a través de la aplicación de la red participarán en el sorteo de dos entradas a Isla Mágica, dos entradas a su Nao Vigía, dos menús en el restaurante La Tahona, un surtido de productos Brandao y un lote de cervezas sin gluten compuesto por seis cervezas Gran Vía, seis de Guadalquibeer y seis de Cervezas Pureza.