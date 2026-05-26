El Senado tumba la propuesta socialista para promover un pacto entre todas las administraciones para proteger Tablada

La Comisión de Transición Ecológica Senado ha tumbado este martes la propuesta del PSOE para promover un pacto entre todas las administraciones para proteger la Dehesa de Tablada, en Sevilla, con nueve votos a favor de la propuesta, 17 en contra y tres abstenciones. La iniciativa ha sido defendida por el líder de la oposición en el Ayuntamiento de Sevilla y senador socialista, Antonio Muñoz.

En concreto, el PSOE ha instado al Gobierno a "asumir un papel activo y de liderazgo en la recuperación de la Dehesa de Tablada de la ciudad de Sevilla como gran espacio verde metropolitano, integrándola en las políticas estatales de renaturalización urbana, adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de inundaciones".

Financiación y gestión compartida

Asimismo, apostaba por formalizar un convenio de colaboración multilateral entre el Gobierno, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación Provincial de Sevilla, "que establezca un marco estable de financiación y gestión compartida para la futura declaración de la Dehesa de Tablada como Parque Metropolitano, en cumplimiento de lo previsto en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla".

Por último defendía promover la creación de un consorcio o entidad pública de gestión del futuro Parque Metropolitano de Tablada, "con participación de las administraciones implicadas y de las entidades ciudadanas, garantizando su vocación de gran espacio verde, abierto y accesible a la ciudadanía".

"Es una reserva natural vital"

Durante su intervención, Muñoz ha realizado un recorrido histórico sobre este espacio. "En 1997, el Ministerio de Defensa subastó el terreno al capital privado y, desde entonces, los deseos especuladores de urbanizar un espacio protegido para la protección ambiental de Sevilla no han cesado", ha subrayado.

En este sentido, ha recordado que el PGOU de 2006 clasificó el suelo como no urbanizable de especial protección, y la CHG ha calificado el espacio como zona inundable. "El Tribunal Supremo también ha ratificado que no se puede poder ni un ladrillo, es la llanura natural de inundación del Guadalquivir", ha subrayado, al tiempo que ha enfatizado que "el Gobierno Local pone en peligro la seguridad y salud de los sevillanos: la Dehesa de Tablada es una reserva natural vital".

El senador socialista ha defendido que "no se puede construir donde no se debe construir. La ley es tajante. No solo sería una aberración, se incrementaría el riesgo para Sevilla y los municipios ribereños".

Asimismo, Muñoz ha afeado al Gobierno municipal de "reabrir el debate" en torno a este espacio, de manera que "el consenso social e institucional sobre la gestión de Tablada parece haber desaparecido desde la llegada del actual equipo de gobierno".

El PP niega "el pelotazo urbanístico"

Por contra, el senador del Partido Popular (PP) Francisco Javier Márquez ha negado que existan "pelotazos urbanísticos" en la dehesa, y ha afirmado que esta moción "tendría que haber sido inadmitida", al tratarse de un asunto sobre Sevilla. "Es un asunto de la legislación municipal y el Senado no tiene competencias", ha apostillado Márquez.

También se ha pronunciado el Gobierno municipal. Así, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha lamentado que “hace mucho tiempo que el PSOE le ha dado totalmente la espalda a Sevilla. Si de verdad Muñoz quiere hacer algo por los sevillanos, que defienda con uñas y dientes la finalización del Puente del Centenario y de la SE-40”.

Bueno ha señalado que “cada vez que hay un escándalo en el PSOE, Muñoz saca el comodín de Tablada, para ver si así tapa los infinitos problemas de corrupción de su partido”.