Tribunales
Los tres acusados de entrar en la casa de su vecino de Osuna con una catana reconocen lo ocurrido: aceptan seis meses de cárcel
La jueza ha emitido una sentencia in voce tras llegar las partes a un acuerdo de conformidad
Los tres acusados de entrar en casa de su vecino de Osuna con una catana y amenazarle han reconocido los hechos en sede judicial. La Audiencia Provincial de Sevilla les ha impuesto una pena de 6 meses de prisión, más otros dos sustituibles por una multa, a los tres varones, que aceptaron las peticiones de la Fiscalía y la acusación particular. Es la primera vez que se fragua un acuerdo en estos términos en el Palacio de Justicia sevillano.
Tras la disolución del Tribunal del Jurado, los acusados han sido condenados a dos meses de prisión sustituible por cuatro meses de multa por un delito de amenazas. Además, se les impone una orden de alejamiento respecto a la víctima de 150 metros. La jueza ha hecho hincapié en este aspecto, al vivir todos en el mismo pueblo.
Por el delito de allanamiento de morada se les ha impuesto tres meses de cárcel. Misma pena se ha acordado por el de daños mediante incendio. Por el ilícito de daños se ha acordado una multa.
El acuerdo de conformidad ha establecido varias rebajas en las penas al aplicarse las atenuantes de reparación del daño y de confesión. Cabe resaltar que los acusados habían pagado la responsabilidad civil antes de la celebración del juicio.
Un acuerdo alcanzado una vez comenzó el juicio
Este acuerdo fue alcanzado ayer, una vez finalizó la primera sesión judicial en la que se constituyó el tribunal del jurado, aunque los abogados de ambas partes llevaban tiempo trabajando en él.
Los acusados y la víctima comparecieron para aceptar los hechos y responder afirmativamente a la mayoría de preguntas que realizó la Fiscalía. Más tarde, las partes renunciaron al resto de testificales.
Es la primera vez que ocurre esto en la Audiencia Provincial de Sevilla. Ayer se conformó el jurado y horas después se alcanzó la conformidad.
Le prendieron fuego a un ciclomotor
La Fiscalía señalaba en su escrito de acusación, reconocido por los acusados, que los hechos ocurrieron el 29 de agosto de 2020, en torno a las 14 horas. Los acusados, sin antecedentes penales computables a efectos de la pena, se presentaron en casa de la víctima. Uno de ellos llevaba una catana y "le profirieron desde la calle expresiones tales como dónde está el perro este que lo mato".
Entonces, "quebrantaron la puerta exterior" y sin permiso del acusado accedieron al interior de la vivienda. "Con intención de menoscabar el patrimonio ajeno, asestaron golpes a la puerta del pasillo, al cristal de la puerta del salón y al espejo de baño", explica la Fiscalía. Los desperfectos fueron valorados en 385 euros.
Una vez fuera de la vivienda, los tres hombres le prendieron fuego a un ciclomotor de la marca Rieju Drac 50. El mismo fue valorado en 120 euros.
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