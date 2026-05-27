La Policía Local dispara el gasto en servicios extra del Ayuntamiento de Sevilla: se aprobarán otros 12 millones de euros más

El Ayuntamiento de Sevilla quiere aumentar aún más el importe destinado para pagar los servicios extraordinarios del personal funcionario este año. Apenas seis meses después de la entrada en vigor de los Presupuestos municipales, el Gobierno de José Luis Sanz llevará este jueves al Pleno otros 12 millones de euros más para este fin, cuya aprobación depende del apoyo de resto de partidos.

"Establecer, para el año 2026, el límite máximo de incremento de productividad y gratificaciones de 12.000.000 de euros", recoge la propuesta planteada por la Delegación de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos para el próximo Pleno. Buena parte de este importe sería para la Policía Local, que ya tenía consignados 12,36 millones en los Presupuestos para las productividades, más otros cinco millones de euros más en gratificaciones.

La intención del Gobierno local es ir retirando "mes a mes" el dinero necesario para estos pagos extras "del Capítulo I" de las cuentas, según explican fuentes municipales a El Correo de Andalucía. Es decir: del presupuesto dedicado al personal del Ayuntamiento. Así, si se aprueba esta medida, se podrán usar las vacantes presupuestadas y no cubiertas para abonar productividades de los agentes, por ejemplo. Hasta un límite de 12 millones de euros, eso sí.

Otros 12 millones de euros más

"Hasta el 2024 se consignaba como productividad y gratificaciones de la Policía Local un importe de 6,23 millones de euros", se señala en la memoria de los actuales Presupuestos municipales. "Dadas las dificultades que tradicionalmente ha generado la gestión de este concepto retributivo, y las crecientes necesidades de crédito, en 2025 se actualizó su dotación de forma notable, consignándose un importe de 17,36 millones de euros, que representaba un incremento del 178,33%".

"En este ejercicio [2026], se mantiene ese esfuerzo presupuestario, de forma que se consigna la misma cantidad", subraya esta memoria. Aunque para este año, esos 17,36 millones para los extras de la Policía Local se distribuyeron en dos partidas diferentes: una aplicada a la productividad (12,36 millones de euros), y otra para las gratificaciones (dotada con los cinco millones de euros restantes).

Ahora, si el Gobierno de José Luis Sanz saca adelante la votación en el Pleno, podría hacer uso de otros 12 millones de euros más para este fin. Así, el Ayuntamiento tendría como máximo 29,36 millones de euros para hacer frente a los servicios extraordinarios de la Policía Local: desde trabajos en festivos al calendario de productividad de Navidad, por ejemplo. Aunque en principio también podría usar esta nueva cantidad para pagar a otros funcionarios municipales, más allá del Cuerpo.

"Nos adeudan trabajos anteriores"

Estas son las palabras de Santiago Raposo, portavoz de la sección sindical de Csif en la Policía Local. "Aún nos tienen que abonar los servicios extraordinarios del 6 y 8 de diciembre, del festivo del 1 de noviembre, del último Plan de Navidad policial. O de la final de la Europa League de 2022, que gracias a la reclamación de Csif hemos conseguido que se extienda a toda la plantilla", apunta Raposo. "Es una tristeza que se nos adeude trabajo desde hace tanto tiempo".

Ante esta situación, este representante sindical apunta que, "con estos nuevos 12 millones de euros" que lleva al Pleno el Gobierno local, "se podrían liquidar todos estos pagos adeudados". Además, "se garantiza un remanente" para las productividades y gratificaciones de los agentes, más allá de las partidas consignadas en los Presupuestos municipales de 2026.