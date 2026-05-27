Sevilla lanza Pride 2026 con conciertos, actividades en los barrios y una gran manifestación: "Será la celebración del Orgullo más completa de nuestra ciudad"

Sevilla se quiere volver a vestir de mil colores. De reivindicación, de fuerza, y de orgullo. El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este miércoles en el Espacio Santa Clara la campaña y la programación con motivo del Mes de la Diversidad. Este año viene marcada por un cartel elaborado por el autor Rubén Terriza.

El delegado de Igualdad, José Luis García, ha sido uno de los encargados de encabezar el acto de presentación de este mes de la diversidad: "Va a suponer la celebración del Orgullo más completa y diversa de la historia de nuestra ciudad, con una amplia variedad de opciones culturales, lúdicas, deportivas, formativas y musicales de la historia. Unas actividades que llegarán a todos los barrios de Sevilla y convertirán a nuestra ciudad en un gran punto de encuentro por los derechos LGTBIQ+".

La presentación ha comenzado con una representación artística del cantante responsable de poner letra y voz al himno del orgullo del pasado año, José Luis Martínez Uceda. Enfermero y vocalista, en esta ocasión y acompañado de otros dos intérpretes más, ha llevado a cabo una representación musical que ha planteado como base un poema acorde a la temática bajo el gran lema de "Sevilla cambia. No lo olviden. Si eres un héroe, del amor no me salves". El acto ha estado colmado de iconos pertenecientes al colectivo como la famosa pareja de tiktotkers @jesuspars1, el cantante Falete y la coplera Laura Gallego.

El cartel oficial: una obra de Rubén Terriza

En esta edición 2026, se ha apostado por un autor joven, pero que ya cuenta con un amplio bagaje artístico: hablamos del autor Rubén Terriza, tiene 30 años, nació en la Puebla del Río y es conocido principalmente por su obra enfocada en el arte figurativo, sobre todo destacando en el ámbito de las Hermandades y Semana Santa. "Se puede ser cofrade y pertenecer al colectivo", ha querido reivindicar el cartelista.

Cartel oficial para el pride 2026 Sevilla realizado por el artista Rubén Terriza / Ayuntamiento de Sevilla

La imagen oficial, encargada de encabezar este Orgullo 2026 , trata de una pintura que plantea una escena inspirada en la danza contemporánea, ya que la intención es que la música, y el movimiento estuvieran presentes en la imagen. En el centro de la composición se desarrolla un abrazo colectivo. Este gesto simboliza al colectivo LGTBIQ+ como refugio, hogar y un espacio de cuidado mutuo donde podemos vivir con libertad nuestra identidad. El abrazo se convierte así en el eje emocional de la obra, una imagen de comunidad, amor y apoyo. La escena también hace referencia a la fuente de la Plaza de San Marcos. Esta imagen funciona como metáfora: todas las personas somos gotas de agua que, juntas, formamos parte de una misma fuente, que es el propio colectivo. Desde esa idea de unión y diversidad surge el grupo que protagoniza la composición.

Quienes aparecen en la escena forman parte del entorno cercano del autor, como él mismo ha explicado a los allí presentes, y también del colectivo. Muchas de ellas han sido fundamentales en su vida, "personas que me han acompañado y sostenido", aseguraba Rubén. También figuran algunos artistas de distintos ámbitos como actores y actrices, pintores, escultores, ingenieros o bailarines que, desde sus diferentes ámbitos artísticos, "le han inspirado tanto en lo personal como en lo creativo".

Encabeza el cartel en la parte central y superior la representación de Kiska portando la bandera trans a modo de mantón, integrándola en la escena como símbolo de visibilidad y orgullo. Su nombre real es Ángeles Ortega, es una reconocida actriz, monologuista y activista trans española natural de Sevilla, muy querida en el colectivo por su trayectoria pionera en el transformismo y por visibilizar las realidades trans, participando activamente en eventos como el Orgullo de Sevilla. Como casi protagonista del cartel, ha sido invitada a hablar en el acto: "Contad conmigo para lo que sea, hasta para repartir folletos. Estoy muy contenta de estar aquí".

Otra de las personas va vestida de sol, en un guiño al imaginario de Ocaña y a la libertad expresiva que representó dentro de la cultura queer. Otra de ellas luce un pendiente de esmeralda como homenaje a La Esmeralda de Sevilla. También aparece una drag que porta un pendiente con el ala de Curro, estableciendo un diálogo con el imaginario popular de la ciudad. En otra de ellas, el pantalón recrea motivos ornamentales inspirados tanto en la cerámica Trianera como en los bordados de los mantos de las vírgenes, recordando el trabajo que durante generaciones han realizado muchas personas del colectivo. Otra sostiene un jazmín en la mano, en referencia al poema “El mariquita se peina”, de Federico García Lorca, una voz fundamental para la memoria cultural del colectivo. Por último, la tipografía del cartel incorpora un clavel, flor profundamente ligada a nuestra cultura y que se desea que sea la flor oficial de este Orgullo 2026. "Queremos llenar Sevilla de claveles" pedía el delegado de Igualdad.

Alrededor de la escena aparecen también varias estrellas. Estas funcionan como un símbolo de memoria, pues representan a todas aquellas personas que abrieron camino en contextos muy difíciles y cuya lucha sigue guiando hoy. Resulta ser una forma de recordar que nuestro presente se sostiene sobre la valentía y la resistencia de quienes nos precedieron. El fondo de la obra está dedicado a los barrios de Sevilla, representados a través de una arquitectura que evoca sus calles y edificios, situando así la escena dentro de la ciudad hispalense y de su vida cotidiana.

Un despliegue de actividades culturales

La programación arranca en el mes de mayo con propuestas culturales, de ocio y musicales, como el desfile de Favio García Encinar en la Real Fábrica de Artillería, el día 28, o el EsteFest, el día 30, en la Avenida Emilio Lemos para la barriada de Sevilla Este, con la celebración de Loco Bongo y la actuación de Mayo. El ámbito empresarial también tendrá su espacio en la programación con Orgullo corporativo: Diversidad LGTBIQ+ en el ámbito corporativo, una cita promovida junto a la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGTBI (REDI), que se celebrará el 11 de junio en la sede de Airbus de Tablada. Como cada año, también se izará la bandera del orgullo el día 23 de junio.

Presentación del cartel del Orgullo de Sevilla 2026, con su autor, el diseñador, Rubén Terriza y el delegado municipal de Igualdad, José Luis García / AYUNTAMIENTO DE SEVILLA / Europa Press

Con el deseo de que la reivindicación orgullosa no nazca y muera en el corazón de la ciudad, Pride 2026 quiere este año recorrer más kilómetros. La iniciativa 'Orgullo de Mercado' arrancará el día 9 de junio en el Mercado de El Cerro del Águila, que contará con la presencia de la gran drag queen Samantha Ballantines. Continúa el 19 de junio en el Mercado de Pino Montano, con Xenon. Culminará el día 20 de junio ubicándose en el Mercado de Triana, de la mano de Satín Greco.

Por su parte, la programación 'Orgullo de Barrio' se promete ilusionante. El día 29 de mayo el Orgullo se traslada a La Barzola, concretamente a la Plaza del Pilar, organizado por ONG STOP. Prosigue visitando el barrio de El Cerro (c/ Eva Cervantes) el día 12 de junio, organizado por Togayther. El 13 de junio la barriada de Sevilla Este se teñirá de mil colores en la Plaza Farmacéutico José Luis, organizado por Adelante LGTBI. Como última cita con los barrios, Pride 2026 se encontrará en el barrio de San jerónimo (c/ Alcalá del Río) el 19 de junio, organizado por Togayther.

No se queda atrás el deporte: El Ayuntamiento de Sevilla promueve en esta edición la II Copa Arcoíris Ayuntamiento de Sevilla. Una actividad dirigida a combatir la LGTBIfobia en el deporte y reivindicar la inclusión del colectivo en el mismo. Se celebrará en el C. D. Pino Montano el 13 de junio, y este año también se extiende a Fútbol 7, voleibol, tenis y pádel, contando con la colaboración de las entidades Fútbol+, Chicotá LGTB y Orgullo Hispalense C. F.

El programa cultural del Pride Sevilla 2026 incluirá una amplia agenda de actividades que combinarán teatro, literatura, música, performance y reflexión en torno a las realidades del colectivo. Las propuestas arrancarán el 9 de junio con el coloquio Qué es ser Una Perra Andaluza y cómo cuidarnos mejor entre las personas LGTBIQ+, que se celebrará en el Hogar Virgen de los Reyes.

La programación continuará el 10 de junio con una performance del diseñador José Perea en la Puerta de Jerez. El 15 de junio, la terraza del Hotel Abba Sevilla acogerá una propuesta escénica de Peña Travesti inspirada en la histórica rueda de prensa ofrecida en junio de 1992 por Juana Reina, Nati Mistral, Imperio Argentina y Rocío Jurado antes del espectáculo Azabache, al que rendirán homenaje posteriormente sobre el escenario de la Alameda de Hércules el 28 de junio.

El ciclo cultural seguirá el 17 de junio con la premier de Una perra andaluza en el Teatro Cervantes. Un día después, el teatro del Hogar Virgen de los Reyes será escenario de la representación de Puños de Harina, mientras que el 19 de junio acogerá la presentación del libro Biopolítica del armario, del escritor Javier Sáez, así como la puesta en escena del musical Chicago por parte de la Facultad de Bellas Artes. La programación concluirá el 22 de junio con la proyección del documental Estrella en el Teatro Cervantes.

El delegado municipal de Igualdad, José Luis García, durante la presentación del Orgullo Sevilla 2026 / Ayuntamiento de Sevilla

Orgullo Gitano

Dentro de la programación del Orgullo 2026, Sevilla incorpora, por primera vez “Orgullo Gitano”, una iniciativa organizada por La Fragua Projects, organización gitana LGTBIQ+ que se desarrollará los días 18 y 19 de junio en el Hogar Virgen de los Reyes y que se integra en el programa con el objetivo de visibilizar la realidad de las personas del colectivo y gitanas, generar espacios seguros de encuentro y reflexión, y situar a Sevilla como ciudad comprometida de manera tajante con la diversidad, la igualdad y la inclusión desde una mirada interseccional.

El 18 de junio se celebrará a las 11.00 horas un encuentro seguro de la disidencia sexogenérica gitana y a las 17.00 horas unos Conversatorios desde el activismo LGTBIQ+ Gitano. Se contará con la participación de activistas andaluces y de otros territorios de España, así como conversatorios públicos sobre activismo LGTBIQ+ gitano, transfeminismo, acceso al empleo, masculinidades, y el denominado “Armario Gitano”.

En cuanto al cartel musical, el 24 de junio el Festival Icónica Santalucía Sevilla Fest, que se celebra en la Plaza de España, acoge una jornada dedicada a esta celebración, bajo el título Orgullo en la Plaza, que contará con Loco Bongo XXL —el más grande hasta la fecha—, con destacados nombres del pop nacional, como Mónica Naranjo, Rebeca, Papá Levante, Raúl o Laura Gallego. La entrada contará con un precio simbólico y podrá obtenerse en la web de Icónica Santalucía Sevilla Fest.

La Alameda de Hércules como punto neurálgico

La Alameda de Hércules volverá a convertirse en el epicentro de las celebraciones del Pride Sevilla 2026 con cuatro jornadas de conciertos y espectáculos que reunirán a algunas de las principales voces del panorama musical y artístico nacional e internacional. La programación arrancará el jueves 25 de junio con el tradicional pregón del Orgullo, que este año adoptará un formato coral y contará con la participación de María Peláe, Falete, Laura Gallego, Manolo Rosado y Jedet. La noche continuará con las actuaciones de Uceda, Kate Ryan y Nueva Línea.

Presentación del Orgullo 2026 / Ayuntamiento de Sevilla

El viernes 26 de junio, tras la lectura del manifiesto por los derechos de las personas trans, el escenario de la Alameda acogerá una extensa programación musical con las actuaciones de Jedet, ATYAT, Natalia, María Isabel, La Húngara, Belén Aguilera, Imperio Reina, Patricia Manterola, Gemeliers, Jorge González y Agoney. La gran Manifestación Orgullo del Sur protagonizará la jornada del sábado 27 de junio, recorriendo la Ronda Histórica antes de desembocar en la Alameda de Hércules. Allí se celebrará una gran gala musical con artistas como Dani J, Rosalinda, Ríos de Gloria, Rosa López, Chenoa, Barei, Samantha Ballentines, Beth, DNASH, Las Chuches, Lucycalis, Tony Grox, María Peláe y Conchita Wurst.

El domingo 28 de junio, coincidiendo con el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, Pride Sevilla 2026 pondrá el broche final a su programación con la gala Orgullo Andaluz. En ella actuarán Falete, Laura Gallego y Peña Travesti, que ofrecerá un homenaje especial al mítico espectáculo Azabache.

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Un mes de diversidad y apuestas culturales

Además, en el acto se ha dejado una leve pincelada: Sevilla acogerá una nueva cita internacional relacionada con el Orgullo en el mes de octubre, aunque, como ha dicho el delegado de Igualdad, "para todo eso aún queda". De la misma forma, José Luis García ha querido cerrar el acto de presentación dando las gracias a todas las instituciones que hacen posible cada año el gran evento Sevilla Pride: "Hoy Sevilla vuelve a mirarse el corazón, y cuando lo hace descubre algo hermoso. Sevilla nunca ha sido una ciudad uniforme. Es como el Guadalquivir, va recogiendo muchas aguas y muchas vidas. Y ese río hoy vuelve a llenarse. Este año es el segundo que la ciudad acoge con tal medida el orgullo" "Los derechos humanos no pueden depender de ideologías políticas o modas. Sevilla quiere seguir siendo una ciudad por la que nadie deba pedir permiso para ser diferente, al igual que la giralda nunca lo ha hecho” “Como florecen los naranjos en Sevilla, así debe florecer la libertad”.