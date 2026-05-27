El Ayuntamiento de Sevilla cobrará la nueva tasa de basura a hogares y comercios desde octubre y recaudará 30 millones al año

El Ayuntamiento de Sevilla tiene decidido retomar su plan para cobrar una tasa de basura a los hogares de la ciudad, y además con una mayor recaudación de la prevista en 2025, cuando no se pudo cobrar por falta de acuerdo político para aprobarla junto al resto de grupos municipales. La idea es pasar de 19 millones a 30 millones al año a ingresar, aunque en lo que queda de 2026 serían 10 millones solo. Es decir, unos 40 millones en total en estos dos próximos ejercicios. Se trataría de un cambio de modelo por uno más "coherente" y que supondrá "mayores ingresos". Para el bolsillo de los vecinos, ya la propuesta que pretendía haber aplicado el Gobierno de Sanz suponía un pago de hasta 120 euros más al año de media por cada vivienda.

Según confirmó la semana pasada el delegado de Hacienda, Juan Bueno, la aprobación de esta tasa se volverá a retomar. En el pleno de junio o julio se volverá a someter a votación y, según el plan elaborado por el Gobierno de José Luis Sanz, consultado por El Correo de Andalucía, la intención es que se apruebe el 17 de septiembre y entre en vigor el 1 de octubre. Además, desde el mes de octubre hasta diciembre de 2026 se recaudarían 10 millones de euros, y en 2027 la cantidad ascendería a 30 millones de euros. Fuentes municipales transmiten a El Correo de Andalucía que el nuevo modelo de tasa de basuras no está cerrado y por ahora todo son previsiones.

Juan Bueno argumentó que este cobro a los ciudadanos "hay que ingresarlo sí o sí". El concejal del PP explicó que se ha "tendido la mano al resto de grupos". "Volveré a decirle a los grupos qué quieren cambiar y queremos volverla a llevar antes de verano", continuó. La propuesta planteada por el Ayuntamiento, que no logró convencer al resto de partidos de la oposición, se basaba en un pago diferenciado por distritos. Así, por ejemplo, una vivienda de Triana tendría que pagar hasta 120 euros más al año. Lo mismo pasaría con los locales: los bares de Sevilla Este y Pino Montano desembolsarían entre 80 y 90 euros más por trimestre por la recogida de residuos. Los grupos rechazaron la propuesta por estar en contra de cómo se pretendía ejecutar, no por la tasa en sí.

La tasa de basura de Sevilla pasa de 19 millones a 30 millones

El Ayuntamiento de Sevilla ha elaborado un plan de ajuste para los ejercicios 2026 y 2027 para corregir los incumplimientos en materia de estabilidad presupuestaria o la regla de gasto durante el pasado año una vez se ha revisado la liquidación de las cuentas del 2025. La Intervención General ha emitido un informe en el que pone de manifiesto que presenta una necesidad de financiación por importe de 25.194.229,84 euros y se ha incumplido el límite de la regla de gasto, al sobrepasarlo en 85.645.911,08 euros. Entre las causas del "incumplimiento de la estabilidad presupuestaria" se menciona la no aprobación de la nueva tasa de basura.

El Gobierno de José Luis Sanz prevé unos ingresos totales de 40 millones de euros entre lo recaudado en lo que queda de 2026 y todo el año 2027. El informe de la Intervención General pone en primera posición dentro de las causas del incumplimiento de la estabilidad presupuestaria la no aprobación de una nueva ordenanza reguladora de la Tasa por prestación de servicios específicos de la Ley 7/2022. "El gasto que financia afecta a la estabilidad presupuestaria por un importe de 19.643.940,22 euros, equivalente a la previsión de ingresos recogida en el Presupuesto de 2025 por este concepto tributario", desarrolla el documento.

Así, el Ayuntamiento se ve en la obligación de impulsar la aprobación de la nueva tasa de basura para romper con la tendencia de incumplimientos para 2026 y 2027. El plan de ajuste elaborado por el Gobierno Local establece que en 2026 se impulsará la tramitación de esta tasa, que será "más coherente con el conjunto de figuras impositivas vigentes en el Ayuntamiento. Así, se pretende "la modificación de la actual tasa de basura", "se estima que la modificación supondrá mayores ingresos por importe de 40 millones de euros".

De cara a este año, dado que la previsión es que la ordenanza entre en vigor en octubre, esta medida tendrá un efecto sobre la regla de gasto y la estabilidad de 10 millones de euros para este ejercicio presupuestario. Y en 2027, tendrá un efecto en el presupuesto de 30 millones de euros.

También se plantea una bajada del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, equivalente al 1% de los derechos reconocidos previstos para 2026, que se cuantifica 1.759.031,25 euros. Por tanto, las medidas de ajuste contempladas para 2027 "tendrán un efecto en los ingresos, mejorando la estabilidad y la regla de gasto de 28.240.968,75 euros"-

La no aprobación de la tasa de basuras "comprometería los ingresos y gastos" de 2027

Para la Intervención General, la aprobación de la tasa de residuos/basuras "es la medida esencial ya que sin ella el margen de cumplimiento de 2027 se vería seriamente comprometido tanto en ingresos como en gastos". "Al tratarse de una tasa el ingreso no puede tener carácter finalista, pero como el cumplimiento de la Ley en aspectos medioambientales exige la adopción de medias estructurales y de gestión en Lipasam como entidad gestora de los servicios de recogida y tratamiento de residuos, la naturaleza de los nuevos gastos a incurrir resultará ciertamente de difícil reducción, exista o no su cobertura mediante la tasa", continúa.

Además, la Intervención señala que no solamente no está aprobada sino que "está presentando no pocas dificultades en su aspecto jurídico, dando lugar a pronunciamientos judiciales que afectan a su aplicación lo que retrasaría la efectiva percepción de ingresos". Por ello, se considera que se debe plantear a medio plazo "un escenario con la cobertura del nuevo coste de los servicios medioambientales mediante reducciones de gastos, ya que como se ha expuesto existe riesgo efectivo de percepción de los nuevos ingresos".