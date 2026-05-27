El rescate de La Cartuja de Sevilla recibe el reconocimiento de los ingenieros industriales sevillanos

La Cartuja de Sevilla es una de las empresas reconocidas en la X edición de los Premios Andalucía de la Ingeniería y la Industria que otorga el Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental. La centenaria empresa sevillana ha sido elegida en la categoría Reindustrialización 2026 por su vocación de preservar la esencia de una marca que cuenta con 184 años de historia y posee un gran arraigo en el sur de España, según ha informado en una nota de prensa.

El galardón ha sido recogido este miércoles por el presidente de La Cartuja, Javier Targhetta; su vicepresidenta, Gabriela Luksic y su consejera, Mar Madrid; además del equipo directivo, integrado por la directora general, Carmen Granja; el director de producción, Sebastián Fernández y la directora comercial y de marketing, Isabel Lara.

Más de un mes desde la reapertura

El comité de estos premios ha decidido de forma unánime que La Cartuja de Sevilla sea una de las protagonistas de esta edición, un reconocimiento que llega tan solo unas semanas después de la reactivación de esta compañía.

La centenaria empresa reinició su actividad el pasado 6 de abril después de la adquisición de un nuevo grupo inversor integrado por Gabriela Luksic y Paola Luksic, que poseen el 80% del capital, además de Javier Targhetta y Mar Madrid, que controlan conjuntamente el 20%. El consejo de La Cartuja de Sevilla se completa con Óscar Lería Luksic y José Antonio Wiffenbach.

“Desafío industrial”

Entre los argumentos que ha tenido en cuenta el Comité del Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental para otorgar este galardón se encuentra el “desafío industrial” que conlleva el proyecto. “Consideramos que la recuperación de la emblemática firma La Cartuja es un proyecto estratégico que supone un desafío industrial donde el riesgo empresarial se equilibra con la ilusión por el patrimonio y la proyección de la marca Andalucía, por lo que no contemplamos ninguna empresa que merezca más este premio”.

Para el presidente de La Cartuja de Sevilla, Javier Targhetta, este premio “es un reconocimiento a la sociedad sevillana y a la vocación industrial de Andalucía. La Cartuja no es solo una marca, es una tradición y un legado de más de 180 años y nosotros tenemos el honor de estar involucrados en el renacimiento de esta gran empresa”.

Mantenimiento de la plantilla

El jurado ha destacado especialmente la apuesta por la preservación y por el valor de la experiencia acumulada por los trabajadores actuales para asegurar la calidad histórica de la marca. Igualmente valoran la profesionalización del nuevo equipo directivo. “Nos llena de orgullo que esté liderado por una compañera ingeniera industrial”, puntualizan refiriéndose a Carmen Granja, directora general de la compañía.

También han tenido en cuenta que, además del personal cualificado y la preparación del equipo directivo, La Cartuja de Sevilla apueste en esta nueva etapa por la innovación y la transformación de los procesos productivos como pieza maestra para escalar la marca al mercado internacional.

“Hemos asumido este proyecto con esa vocación y pretendemos lograrlo en un plazo razonable”, estima Javier Targhetta.

“Su ambicioso plan estratégico busca no solo reposicionarse internacionalmente, sino optimizar los procesos de producción y modernizar los diseños”, añaden entre sus argumentos para premiar a La Cartuja de Sevilla. “Es la preservación de un patrimonio industrial centenario que nació en Sevilla y que continuará impulsando su actividad económica”.

El comité de los Premios Andalucía de la Ingeniería y la Industria subraya que, en lugar de permitir la desaparición de una marca con 184 años de historia, el rescate de esta fábrica supone el mantenimiento de empleo especializado, un saber hacer artesanal que es crítico para el valor de la marca.

“Quiero agradecer este reconocimiento porque nos anima y nos ilusiona más de lo que ya estamos”, añade Javier Targhetta, convencido del éxito que tendrá La Cartuja en esta nueva etapa.

Hace tan solo unos días la familia Luksic recibía de manos del rey Felipe VI el premio Enrique V. Iglesias por su trayectoria empresarial y su contribución al fortalecimiento de las relaciones económicas y empresariales en el ámbito iberoamericano.

Otras categorías

La X edición de los Premios Andalucía de la Ingeniería y la Industria del Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental se complementan con las siguientes categorías: Premio Andalucía a la trayectoria profesional en ingeniería ex aequo, que han recaído en Alfonso Corz Rodríguez y en Rufino Parra Terrón; Premio Andalucía a la empresa industrial, que reconoce a Andaluza de Montajes Eléctricos y Telefónicos (Ametel) y Premio Andalucía al Joven Emprendedor en Ingeniería, que destaca el trabajo de Joaquín Mañes Izquierdo.

Los reconocimientos que cada año entrega esta institución pretenden ensalzar el talento y el esfuerzo de profesionales y entidades que contribuyen al prestigio de la ingeniería, revindicando la importancia que este sector tiene en la economía andaluza.

Estos galardones llevan una década defendiendo el leit motiv “Sin industria no hay futuro” y tienen como objetivo dar visibilidad a aquellos profesionales y empresas que ayudan a dignificar la profesión.