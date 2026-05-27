Conciertos, actividades para toda la familia y las mejores platos de la provincia: así celebra este pequeño pueblo de Sevilla su famosa Feria de la Tapa y Caracol

Los amantes de la gastronomía de calidad, las tapas y los caracoles tienen una cita única en el municipio hispalense de El Coronil, que desde este viernes hasta el domingo se llenará de actividades e iniciativas para todos los públicos en la Caseta Municipal durante su Feria de la Tapa y Caracol.

Un evento que busca llenar de sabor y animación la localidad con una amplia variedad de tapas y especialidades de caracoles disponibles en los siete bares participantes, así como toda clase de actividades musicales, de ocio e infantiles.

Siete bares participan en la Feria de la Tapa y Caracol de El Coronil

De ese modo, la mejor gastronomía de la zona se podrá degustar durante esta Feria de la Tapa y Caracol de El Coronil gracias a la participación de los bares Los Claveles, Los Tulipanes, La Pontezuela, Cervecería Hidalgo, Café Copas Mara's, Peña Flamenca La Reja y Jara'18.

Mientras que en Jara'18 se pondrá a disposición de los asistentes tapas como 'Del terreno', niguiri ibérico y 'Mar y montaña', en La Pontezuela se podrá probar sus perlas en salsa, el miniserranito y el kebrioche.

Las tapas que se podrán probar durante la cita gastronómica

El flamenquín de cola de toro, el bombón champiñón y el crunch ibérico serán los platos presentados por la Cervecería Hidalgo, mientras que el Café Copas Mara's servirá su bocadito crujiente, el falso calamar y la explosión de bacon y solomillo.

El listado de tapas disponibles en esta ruta se completa con el langostino hojaldrado, bacalao al pilpil y milhojas de solomillo en Los Tulipanes, croquetas de serranito, costillas al whisky y cono de pollo a la flamenca en Peña Flamenca La Reja, y falso niguiri de fuet, bikini trufado de pastrami y bollito de guiso de toro en Los Claveles.

Caracoles, música y actividades para toda la familia en El Coronil

Además, los siete establecimientos participantes ofrecerán sus mejores caracoles para completar esta feria considerada una de las mejores citas gastronómicas de la zona.

Pero durante el evento no solo se podrán degustar las mejores tapas de los bares de El Coronil, sino que los asistentes podrán disfrutar de una amplia programación cultural y de ocio para toda la familia.

De ese modo, la localidad contará con conciertos, actuaciones de baile, espectáculos de ilusionismo, bingo, concursos, actuaciones de Dj, atracciones infantiles, castillos hinchables y tren turístico.

Programación del viernes en la Feria de la Tapa y Caracol

Las actividades comenzarán este viernes a las 20.00 horas con la inauguración oficial de la Feria de la Tapa y Caracol, a lo que seguirá a las 21.00 horas el pase del jurado por los stands y, a las 23.00 horas, la fiesta ochentera y noventera con Dj Quino.

Posteriormente, a las 00.00 horas, se celebrará la entrega de premios a la mejor tapa y mejor caracol, a lo que seguirá a las 00.30 horas la continuación de la fiesta con Dj Quino.

Concurso de cerveza, bingo y actuaciones durante el sábado

Las iniciativas continuarán el sábado a las 13.00 horas con la apertura de bares participantes en la ruta, tras lo que se producirá a las 13.30 horas el concurso de 'Mejor Tirador de Cerveza' y, a las 15.00 horas, la entrega de premios.

A las 16.30 horas se llevará a cabo la actuación del grupo 'Lerele', mientras que a las 19.00 horas será el momento del bingo de regalos y, a las 19.30 horas, el espectáculo de hipnosis con Ilusionar-T.

Música en directo y fiesta hasta la madrugada en El Coronil

Tras esto, se celebrará a las 21.00 horas la actuación de Dj Quino, a las 23.00 horas la de 'Nahuel & Darío' y, a las 00.30 horas, de Dj Los Santos.

La programación del domingo, por su parte, arrancará a las 13.00 horas con la apertura de bares y la llegada de Cruces Infantiles, mientras que a las 14.30 horas se producirá la entrega de reconocimientos a los participantes de las Cruces de Mayo Infantiles.

El domingo habrá danza urbana, K-Pop y tren turístico

A las 16.30 horas se llevará a cabo la actuación del grupo 'Dakipacá', a las 18.00 horas el bingo de regalos, a las 18.30 horas una actuación de danza urbana y a las 19.30 horas, una actuación de K-Pop y fotografías con los actores.

Además, durante toda la feria, se podrá disfrutar de distintas atracciones infantiles, castillos hinchables y un tren turístico que recorrerá la localidad.