Continúa en Écija la búsqueda de Ángel con drones, helicóptero, caballería y batidas vecinales

El dispositivo de búsqueda de Ángel, el anciano desaparecido en Écija, continúa activo con la participación de distintos cuerpos de seguridad, voluntarios de Protección Civil y vecinos de la localidad. Según ha informado el Ayuntamiento de Écija, las labores están dirigidas por la Policía Nacional y coordinadas con la Policía Local, con el objetivo de localizar cuanto antes al desaparecido.

Desde el pasado viernes, 22 de mayo, efectivos de la Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil y voluntarios de Protección Civil están rastreando diferentes zonas de Écija y de su entorno. El operativo ha contado con medios especializados como el dron de la Policía Local, equipado con cámara térmica para trabajar también durante la noche, además de un helicóptero de la Policía Nacional, la unidad de caballería y la unidad canina de rescate de la UCR Alpesa, un equipo voluntario especializado en la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

Apoyo de la Unidad Canina en la búsqueda de Ángel / Ayuntamiento de Écija

La búsqueda se ha centrado en la ciudad, caminos rurales y especialmente en el entorno donde se perdió la señal GPS del llavero que Ángel llevaba consigo. A estas tareas se han sumado también batidas vecinales desde el sábado, coordinadas por la Policía Nacional, con la participación de vecinos de Écija y también de Marinaleda, localidad del desaparecido.

El Ayuntamiento ha destacado además la labor de los voluntarios de Protección Civil, presentes en todas las batidas realizadas hasta el momento. Cada día han participado diez voluntarios de la agrupación de Écija, a los que se han unido efectivos de Mairena del Alcor, Posadas, Fuente Palmera, Fuentes de Andalucía y Palma del Río, llegando a movilizarse hasta 20 voluntarios en servicio.

El Consistorio ha agradecido la colaboración de los ayuntamientos que han facilitado la participación de sus agrupaciones de Protección Civil y ha subrayado que el dispositivo continúa trabajando para encontrar a Ángel. "Seguimos trabajando por encontrar a Ángel", ha trasladado el Ayuntamiento de Écija.