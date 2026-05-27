Cortes de tráfico en Sevilla por la llegada de las hermandades del Rocío 2026: horarios, recorridos y calles afectadas

Las hermandades ya empiezan a acercarse a Sevilla en su regreso del Rocío. Tras días de camino, polvo, rezos, seviillanas y convivencia, las hermandades encaran sus recorridos de vuelta a la ciudad con la emoción propia de uno de los momentos más esperados por los romeros: el recibimiento de los Simpecados en sus barrios.

La capital vivirá entre este miércoles 27 de mayo y este jueves 28 de mayo la llegada de varias hermandades del Rocío, lo que provocará cortes de tráfico y desvíos puntuales en las zonas por las que discurran los cortejos. En concreto, este jueves entrarán en Sevilla las hermandades de El Cerro, Macarena, Sevilla Sur, Triana y Sevilla-El Salvador. Antes, este miércoles, lo hará la Hermandad Castrense.

El Consejo de Hermandades ha informado de los horarios de entrada en la ciudad, la llegada prevista a los templos y los itinerarios de cada corporación. Además, un dispositivo de la Policía Local realizará los cortes y desvíos necesarios durante el paso de las hermandades, por lo que se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación.

Cortes de tráfico de la Hermandad Castrense

La Hermandad Castrense entrará en Sevilla este miércoles a las 19.30 horas y tiene prevista su llegada a las 21.30 horas. El recorrido será el siguiente: variante SE-30, curva IES Bécquer, Blas Infante, visita al Cuartel de la Policía Nacional, Glorieta Carlos Cano, avenida Blas Infante, Santa Fe, Virgen de la Oliva, Alfonso de Orleans y Borbón y Acuartelamiento Aéreo de Tablada.

Cortes de tráfico de la Hermandad del Rocío del Cerro del Águila

La Hermandad del Cerro del Águila entrará en Sevilla este jueves a las 17.30 horas y tiene prevista su llegada al templo a las 23.00 horas. Tras el sesteo en el Recinto Ferial, en la calle Pascual Márquez, el cortejo continuará por Puente de las Delicias, avenida de Las Razas, avenida de Moliní, avenida de la Palmera, plaza de las Américas, avenida de la Borbolla, avenida Felipe II, Nuestra Señora de las Mercedes, Glorieta Víctimas del Terrorismo, avenida Alcalde Juan Fernández, avenida Ramón y Cajal, Ronda del Tamarguillo, avenida de Hytasa, Canal, Afán de Ribera y Nuestra Señora de los Dolores, hasta su entrada en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores.

Cortes de tráfico de la Hermandad del Rocío de la Macarena

La Hermandad de la Macarena entrará en Sevilla este jueves a las 18.30 horas y llegará a su templo en torno a las 23.00 horas. Su itinerario será: Puente del Cristo de la Expiración, Basílica del Cachorro, Marqués de Paradas, San Laureano, Alfonso XII, plaza del Museo, Alfonso XII, Hermandad del Silencio, plaza de la Campana, Amor de Dios, Correduría, Feria, Relator, Parras, Muro, Basílica de la Macarena y plaza de San Gil.

Cortes de tráfico de la Hermandad del Rocío de Sevilla Sur

La Hermandad de Sevilla Sur entrará en Sevilla este jueves a las 18.30 horas y tiene prevista su llegada al templo a las 23.00 horas. El recorrido continuará por el Puente de las Delicias, avenida de Moliní, plaza de América, avenida Felipe II, Nuestra Señora de las Mercedes, avenida Jesús Cautivo, Estepa, Almirante Topete, Ramírez de Bustamante y avenida de los Teatinos. La hermandad realizará una parada en la parroquia de Santa Genoveva.

Posteriormente, continuará por Romero de Torres, Almirante Topete, Marchena, Sierra del Castaño y Sierra de Gata. La entrada en la parroquia de San Juan de Ávila está prevista a las 23.30 horas.

Cortes de tráfico de la Hermandad del Rocío de Sevilla-El Salvador

La Hermandad de Sevilla-El Salvador entrará en la capital este jueves a las 19.00 horas y llegará al templo sobre las 23.00 horas. El itinerario previsto es: avenida Blas Infante, República Argentina, plaza de Cuba, Puente de San Telmo, Paseo de las Delicias, Paseo Cristóbal Colón, Puerta del Carbón, Temprado, Dos de Mayo, Arfe, Puerta del Arenal, García de Vinuesa, Alemanes, Hernando Colón, plaza de San Francisco, Francisco Bruna, Entrecárceles, Álvarez Quintero y plaza del Salvador.

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Cortes de tráfico de la Hermandad del Rocío de Triana

La Hermandad de Triana entrará en Sevilla este jueves a las 20.00 horas y tiene prevista su llegada al templo a las 23.00 horas. El recorrido será: avenida Expo 92, Glorieta José Moya Sanabria, Ronda de Triana, Castilla, Basílica del Cachorro, Ronda de Triana, Castilla, Callao, San Jorge, San Jacinto, Pagés del Corro y Evangelista.Con estos regresos, Sevilla volverá a vivir una de las jornadas más señaladas del calendario rociero, con las calles convertidas en lugar de reencuentro para los romeros y en puntos de paso obligado para los cortejos de vuelta desde la aldea.