Sevilla
El flamenco toma la palabra en una nueva edición de #ElCorreoPregunta: coloquio entre Marina Heredia, Israel Galván y el director de la Bienal
El evento, que se celebrará en el teatro de la Fundación Cajasol, estará moderado por la directora de El Correo de Andalucía, Isabel Morillo
#ElCorreoPregunta -un evento organizado por El Correo de Andalucía- celebra una nueva edición este jueves, 28 de mayo, que tendrá como protagonista el flamenco. Así, el director de la Bienal de Flamenco de Sevilla, Luis Ybarra; la cantaora Marina Heredia y el bailaor y coreógrafo Israel Galván participarán en un coloquio en el que debatirán sobre la situación actual de este arte en un momento clave para su proyección internacional.
Este evento comenzará a las 11.30 horas en el teatro de la Fundación Cajasol -que colabora, junto con la Bienal de Flamenco de Sevilla, en la celebración del encuentro- y arrancará con una bienvenida que correrá a cargo de la directora de El Correo de Andalucía, Isabel Morillo. Posteriormente, se celebrará el coloquio, que será moderado por la directora del periódico, que tendrá lugar a las 12.00 horas.
A pocos meses de la Bienal
Lo hacen apenas unos meses antes de la celebración de una nueva edición de la Bienal de Flamenco, que será inaugurada el 9 de septiembre y que recupera el Teatro Lope de Vega como sede. Lleva por lema Perlas a millares y, a lo largo de la programación, hace guiños a los cien años de la ópera flamenca, que impulsó Pepe Marchena. Contará con 72 funciones y se estrenará con una gala flamenca en la plaza de la Maestranza que dirige Andrés Marín.
De hecho, esta cita cultural contará con el estreno absoluto de Bolero de blanco y negro de Israel Galván el 26 de septiembre en el Teatro de la Maestranza, mientras que Marina Heredia llegará al mismo coso el 1 de octubre acompañada por la ROSS con ¡En libertad! El camino de los gitanos.
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