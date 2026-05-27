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El flamenco toma la palabra en una nueva edición de #ElCorreoPregunta: coloquio entre Marina Heredia, Israel Galván y el director de la Bienal

El evento, que se celebrará en el teatro de la Fundación Cajasol, estará moderado por la directora de El Correo de Andalucía, Isabel Morillo

La nueva edición de #ElCorreoPregunta se celebrará este jueves en la Fundación Cajasol.

La nueva edición de #ElCorreoPregunta se celebrará este jueves en la Fundación Cajasol. / El Correo

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#ElCorreoPregunta -un evento organizado por El Correo de Andalucía- celebra una nueva edición este jueves, 28 de mayo, que tendrá como protagonista el flamenco. Así, el director de la Bienal de Flamenco de Sevilla, Luis Ybarra; la cantaora Marina Heredia y el bailaor y coreógrafo Israel Galván participarán en un coloquio en el que debatirán sobre la situación actual de este arte en un momento clave para su proyección internacional.

Este evento comenzará a las 11.30 horas en el teatro de la Fundación Cajasol -que colabora, junto con la Bienal de Flamenco de Sevilla, en la celebración del encuentro- y arrancará con una bienvenida que correrá a cargo de la directora de El Correo de Andalucía, Isabel Morillo. Posteriormente, se celebrará el coloquio, que será moderado por la directora del periódico, que tendrá lugar a las 12.00 horas.

A pocos meses de la Bienal

Lo hacen apenas unos meses antes de la celebración de una nueva edición de la Bienal de Flamenco, que será inaugurada el 9 de septiembre y que recupera el Teatro Lope de Vega como sede. Lleva por lema Perlas a millares y, a lo largo de la programación, hace guiños a los cien años de la ópera flamenca, que impulsó Pepe Marchena. Contará con 72 funciones y se estrenará con una gala flamenca en la plaza de la Maestranza que dirige Andrés Marín.

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De hecho, esta cita cultural contará con el estreno absoluto de Bolero de blanco y negro de Israel Galván el 26 de septiembre en el Teatro de la Maestranza, mientras que Marina Heredia llegará al mismo coso el 1 de octubre acompañada por la ROSS con ¡En libertad! El camino de los gitanos.

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