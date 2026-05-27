Emvisesa abre el plazo para solicitar 92 viviendas en alquiler en Sevilla: pisos con precios desde 230 euros

Emvisesa ha abierto la convocatoria pública para adjudicar 92 alojamientos protegidos en régimen de alquiler en Sevilla, en la calle Vereda del Poco Aceite, 17, en Valdezorras. La iniciativa está encuadrada dentro del Programa de Alquiler de Régimen General del Plan Vive de Andalucía 2020-2030. El plazo de solicitud estará activo el próximo 1 de junio de 2026 a las 14:00 horas y la adjudicación se realizará mediante sorteo público ante fedatario, con cupos específicos y rentas ajustadas a la normativa vigente.

En total hay 14 viviendas de un dormitorio, 50 de dos (cinco de ellas adaptadas) y 28 de tres dormitorios. El proyecto se desarrolla bajo un modelo de cohousing protegido, con espacios comunes de encuentro, salas polivalentes y zonas exteriores orientadas a la convivencia y el apoyo mutuo.

Las rentas mensuales oscilan entre los 230 euros para 1 dormitorio, los 390 para dos dormitorios y los 490 euros para 3 dormitorios. Las viviendas dispondrán de cocina amueblada y equipada, con placa vitrocerámica, horno, microondas, frigorífico y campana extractora. Además, habrá disponibles 14 garajes para coches y 2 para motos, cuyo coste se decidirá una vez se avance en el proceso.

Requisitos y cupos

Los alojamientos se adjudicarán a unidades familiares o de convivencia que no superen 4 veces el IPREM. El importe destinado al alquiler no podrá superar, con carácter general, el 30 % de los ingresos de la unidad familiar o de convivencia, requisito que se comprobará antes de la adjudicación definitiva. Del total de 92 viviendas, se establecen cupos: cinco alojamientos adaptados para personas con movilidad reducida y dos para víctimas de violencia de género con medidas en vigor. Además, se reservan siete para unidades familiares con menores a cargo, cinco para mayores de 65 años, 50 para jóvenes menores de 40 y 23 para el cupo general.

Para la adjudicación se celebrarán tres sorteos independientes ante fedatario público: uno para víctimas de violencia de género, otro para viviendas adaptadas y un tercero para el resto de alojamientos. El calendario previsto fija el 5 de junio de 2026 para la publicación de la lista provisional, el 12 de junio para la definitiva y el 17 de junio para la celebración del sorteo. La participación en distintos cupos no es excluyente si se cumplen los requisitos, y el orden de inscripción no otorga preferencia.

Se debe solicitar a través de Emvisesa

La solicitud debe realizarse a través del formulario web habilitado por EMVISESA dentro del plazo establecido. No es necesario estar inscrito en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Sevilla al presentar la solicitud, pero sí será obligatorio en el momento de la firma del contrato. Tendrán preferencia quienes estén empadronados en Sevilla durante al menos dos años, quienes lo hayan estado cinco años en cualquier momento anterior o quienes acrediten actividad profesional en la ciudad durante los tres años anteriores. La participación en la convocatoria no implica adjudicación automática y será imprescindible cumplir los requisitos y presentar solicitud específica.