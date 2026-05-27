Encuentran a las dos menores de 13 años desaparecidas en Tomares: la colaboración ciudadana ha sido clave
Las dos menores desaparecidas en Tomares han sido localizadas en buen estado, poniendo fin a la angustia familiar y agradeciendo la colaboración ciudadana
La familia de María ya respira tranquila. La menor, de 13 años, que permanecía desaparecida desde el lunes por la tarde, ya está en casa, según ha confirmado la propia familia a través de redes sociales y el sindicato de la Policía Local de Sevilla. Al parecer, las dos jóvenes fueron halladas en Sevilla capital, después de haberlas visto viajando en el metro.
Por el momento no se saben los motivos de la desaparición, aunque todo apunta a que se trata de una marcha voluntaria, que finalmente no ha ido a más, salvo a las más de 24 horas de preocupación que ha vivido la familia.
Desde el sindicato de la Policía Local de Sevilla han pedido retirar las publicaciones donde se solicitaba alguna pista sobre su paradero, para evitar así confusiones, ya que ambas menores están sanas y salvas en sus casas.
Un susto que ha mantenido en vilo a la familia de María, que nada más saber de su desaparición, activaron todos los mecanismos para dar cuanto antes con su paradero. Afortunadamente, ahora ya reina la tranquilidad en su entorno después de que apareciera y no pasara un día más sin saber su localización.
Tanto la familia como las autoridades agradecen toda la colaboración ciudadana y las pistas remitidas a través de los canales de información abiertos que han logrado localizar a las dos menores a salvo.
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