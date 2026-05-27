Patrimonio desbloquea la restauración del conjunto escultórico del Estanque del Mercurio del Alcázar

Hace algo menos de un año, el Ayuntamiento de Sevilla anunciaba la intervención sobre el conjunto escultórico del Estanque del Mercurio, uno de los lugares imprescindibles de los jardines del Real Alcázar que data de mediados del siglo XVI, momento en que se transformó el primitivo aljibe que existía previamente en su ubicación.

Es ahora cuando la Comisión Provincial de Patrimonio, dependiente de la Junta de Andalucía, ha dado luz verde a la intervención sobre la escultura del dios Mercurio, creada por Diego de Pesquera y Bartolomé Morel.

Hay que recordar que, a principios del pasado año, se culminaron las obras de restauración y conservación que comenzaron en el año 2023. La actuación contó con una inversión de casi 450.000 euros, tras un modificado del proyecto inicial, pero no incluía el conjunto escultórico.

Luz verde de Patrimonio

"Patrimonio ha considerado como muy completo y detallado el análisis del bien y el diagnóstico de sus patologías, ortodoxo conceptualmente e idóneo en sus propuestas de actuación en cuanto a materiales y técnicas a emplear, así como sus propuestas de conservación preventiva y mantenimiento", ha subrayado la Junta de Andalucía en una nota de prensa.

El conjunto escultórico, elaborado en bronce con acabado dorado, "tiene extraordinaria relevancia tanto desde el punto de vista artístico como histórico y tecnológico", ha abundado.

Eje central del estanque, con función decorativa e hidráulica, está compuesto por la escultura de Mercurio y un grupo ornamental formado por una urna, cuatro figuras infantiles, cuatro pináculos decorativos y los pedestales asociados a los elementos mayores.

Sustituida por una réplica

Esta obra, situada históricamente en la zona elevada del jardín de la Alcoba, en el sector renacentista del Real Alcázar de Sevilla, ha sido sustituida por una réplica en bronce elaborada a partir de un registro 3D y las piezas originales se encuentran en la sala de los Abanicos, a la espera de su restauración y la determinación de su destino definitivo, ha explicado la administración andaluza.

"Sometido de manera permanente a un ambiente con condiciones climáticas complejas en términos de oscilaciones térmicas, humedad estacional y deposición de contaminantes de diversos tipos, presenta una distribución anómala de pátinas, constituidas básicamente por óxidos de cobre, con puntos locales de corrosión y la conservación del revestimiento de oro es muy irregular", ha detallado la Junta.

Una intervención multidisciplinar

La intervención prevista sobre el conjunto escultórico se llevará a cabo por un conjunto interdisciplinar y se concibe "dentro de un marco metodológico riguroso que integra las normativas nacionales y autonómicas vigentes". Tras la actuación, se deberá presentar un informe documental sobre la misma.

Por otro lado, Patrimonio ha informado favorablemente sobre la instalación de equipos de protección de humedad por capilaridad, ya que la intervención propuesta no supone una afección significativa sobre este Bien de Interés Cultural (BIC) al ser superficial y reversible.