Sucesos
Grave accidente entre un turismo y un camión en la AP-4: dos heridos y retenciones de tráfico hacia Sevilla
Los bomberos han tenido que excarcelar a una persona atrapada en el siniestro ocurrido en la AP-4, donde la circulación se mantiene cortada
Una colisión entre un turismo y un camión ha obligado a cortar este miércoles la AP-4 en sentido Sevilla en el entorno de El Cuervo, en el límite entre Jerez y la localidad sevillana. El accidente se ha producido a la altura del punto kilométrico 64 y ha provocado importantes complicaciones en la circulación, con retenciones en dirección a Sevilla.
Como consecuencia del siniestro, dos personas han resultado heridas, una de ellas de carácter grave. Para su evacuación ha sido necesaria la movilización de un helicóptero sanitario. Además, los bomberos han tenido que excarcelar a una persona que había quedado atrapada tras la colisión, según a confirmado a este medio Emergencias 112.
Tras el accidente, se ha habilitado un desvío debidamente señalizado para canalizar la circulación. La Dirección General de Tráfico recoge en su web tráfico lento por congestión en la AP-4, entre los kilómetros 48 y 45, a la altura de Las Cabezas de San Juan, en la provincia de Sevilla.
La incidencia afecta a todos los carriles en sentido decreciente, hacia Sevilla. La DGT mantiene el aviso en nivel amarillo, por lo que se recomienda extremar la precaución a los conductores que circulen por este tramo de la autopista.
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