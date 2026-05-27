Nace Monumental Écija Fest: tres noches de música, humor y carnaval para abrir el verano en Écija

Écija estrenará este verano un nuevo festival cultural y de ocio con vocación de continuidad. El Monumental Écija Fest celebrará su primera edición del 9 al 11 de julio, a partir de las 22.00 horas, en el patio de las Escuelas Profesionales SAFA, con una programación que combinará música, humor y carnaval.

La cita, organizada por la Asociación Cultural Ecijana del Carnaval en colaboración con el Ayuntamiento, reunirá durante tres jornadas a artistas y agrupaciones de distintos estilos, con el objetivo de convertirse en uno de los nuevos referentes del verano cultural en la provincia de Sevilla.

Por el escenario del Monumental Écija Fest pasarán los humoristas gaditanos Aguilera y Mení, el jerezano Raúle y el grupo cordobés El Duende Callejero. El festival acogerá además la III Noche Carnavalesca, que volverá a llevar a Écija algunas de las agrupaciones más destacadas del carnaval.

Entre las propuestas carnavalescas figuran Los saeteros, del Bizcocho; Los Humanos, de Martínez Ares; las chirigotas Los que van a coger papas, del Yuyu, y Los que la tienen de mármol, de Molina y Melli; así como la comparsa DSAS3, de Bienvenido.

La programación fue presentada en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, en un acto en el que participaron el delegado del Gobierno andaluz en Sevilla, Ricardo Sánchez; la alcaldesa de Écija, Silvia Heredia; la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Carmen Ortiz; la concejala de Presidencia, Fiestas Mayores, Cultura y Patrimonio, Raquel Miranda; y representantes de la Asociación Cultural Ecijana del Carnaval.

Según destacó Ricardo Sánchez, el festival nace con un formato “innovador” al unir humor, nuevo flamenco, pop y carnaval en una ciudad con un fuerte atractivo patrimonial como Écija. El delegado subrayó que esta combinación permitirá atraer a público de distintas generaciones tanto de la comarca como de municipios cercanos de las provincias de Sevilla y Córdoba.

Desde el Ayuntamiento de Écija, la alcaldesa Silvia Heredia puso el acento en el impacto que una cita de estas características puede tener para la ciudad. Según señaló, el Monumental Écija Fest contribuirá a reforzar la marca Écija, dinamizar la economía local y estimular el turismo en la localidad y su entorno.

El periodista Manolo Casal, encargado de conducir la presentación, incidió también en que el festival nace con vocación de continuidad y con la intención de incorporarse al calendario cultural del verano andaluz. La propuesta busca ampliar la oferta de ocio de Écija durante el mes de julio con tres noches dedicadas al entretenimiento, la música y el carnaval.