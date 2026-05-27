Narcopisos blindados, videovigilancia y cocaína rosa expuesta en vitrinas: desmantelan un clan familiar de la droga en Sevilla

Como un restaurante, pero con drogas. Tras las puertas blindadas de unos narcopisos ubicados en la barriada de Santa Teresa (Sevilla) había locales dedicados al consumo y el juego: cocaína rosa, mda, viagra y hachís expuestos en vitrinas, un espacio con tragaperras, sillas, sofás y habitaciones acondicionadas para colocarse. Y para proteger la mercancía, jóvenes ejerciendo de puntos, un sistema de videovigilancia, "una pistola eléctrica y armas blancas".

Esto es lo que se encontraron los agentes de la Policía Nacional durante la fase de ejecución de la operación Almirante, que ha logrado desmantelar "un clan familiar que controlaba la venta de droga en la barriada sevillana de Santa Teresa". En el marco de este operativo se practicaron siete registros y se arrestaron a 18 personas, "entre ellas a los líderes de la organización", según han informado este miércoles desde el Cuerpo.

Asimismo, "se intervinieron casi tres kilos de diversas sustancias estupefacientes, 20.000 euros en efectivo, una pistola eléctrica y armas blancas", según detallan desde la Policía Nacional. "Una vez fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, los principales responsables de la organización han ingresado en prisión provisional por delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas".

Cámaras, puertas blindadas y contravigilancia policial

"El operativo se inició a raíz de las investigaciones de los agentes sobre la supuesta venta de sustancias estupefacientes en la zona, así como de un incidente con armas de fuego ocurrido en las inmediaciones de uno de los inmuebles investigados", señalan fuentes oficiales. Las pesquisas se centraron entonces "en la identificación de los integrantes de la organización, liderada por tres individuos, e integrada por más de una decena de personas encargadas de la venta, labores de vigilancia y contravigilancia policial".

Para dificultar la actuación de los efectivos policiales, la organización criminal desmantelada instaló "cámaras que controlaban los accesos a la barriada y retransmitían las imágenes en tiempo real a monitores ubicados en el interior de los narcopisos, que contaban con salas blindadas destinadas al consumo de droga". Esta línea de investigación llevó a los agentes a la ubicación de "dos viviendas utilizadas como centros de almacenamiento de sustancias estupefacientes, donde se guardaban cocaína, hachís y marihuana, antes de ser distribuidas a los puntos de venta".

Drogas en vitrinas y tragaperras robadas

Al tener conocimiento de estos hechos, la Policía Nacional desplegó un amplio dispositivo en el que participaron "más de 50 agentes", que practicaron seis registros domiciliarios en la barriada de Santa Teresa y otro en el municipio de Carmona. En algunos de estos enclaves, los efectivos localizaron "puntos de venta de droga fuertemente protegidos mediante puertas reforzadas", tal como subrayan estas mismas fuentes.

"En su interior se exhibían las sustancias estupefacientes en vitrinas y se habían habilitado salas destinadas al consumo, equipadas con máquinas slot [tragaperras] previamente sustraídas", describen desde el Cuerpo. "Además, los inmuebles contaban con sistemas de videovigilancia y mecanismos destinados a captar nuevos consumidores", apunta la Policía Nacional, que aclara que "la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones".