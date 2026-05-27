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Nuevos retrasos en la Alta Velocidad Córdoba-Sevilla tras una incidencia ferroviaria

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias trabaja para solventar el problema técnico en los sistemas de desvíos que afecta a la conexión entre ambas ciudades andaluzas

Un tren de la línea del tren de alta velocidad a su paso por Almodóvar del Río

Un tren de la línea del tren de alta velocidad a su paso por Almodóvar del Río / Guillermo Morales / Europa Press

El Correo

El Correo

La circulación de los trenes de Alta Velocidad entre Córdoba y Sevilla se ve afectada desde primera hora de este miércoles por retrasos derivados de una incidencia en los sistemas de desvíos registrada a la altura de Almodóvar del Río, en la provincia de Córdoba.

Incidencia ferroviaria en Almodóvar del Río

Así lo informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en un mensaje publicado a las 7.45 horas en sus redes sociales, donde detalla que su personal está trabajando para solucionar esta incidencia "lo antes posible".

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Se trata de la segunda incidencia en la línea de Alta Velocidad entre Córdoba y Sevilla en las últimas horas, ya que a última hora de este martes se registraron retrasos por una incidencia que en la señalización, también en Almodóvar del Río, que ha quedado solucionada sobre las 6.00 horas.

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