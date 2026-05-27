Nuevos retrasos en la Alta Velocidad Córdoba-Sevilla tras una incidencia ferroviaria

La circulación de los trenes de Alta Velocidad entre Córdoba y Sevilla se ve afectada desde primera hora de este miércoles por retrasos derivados de una incidencia en los sistemas de desvíos registrada a la altura de Almodóvar del Río, en la provincia de Córdoba.

Incidencia ferroviaria en Almodóvar del Río

Así lo informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en un mensaje publicado a las 7.45 horas en sus redes sociales, donde detalla que su personal está trabajando para solucionar esta incidencia "lo antes posible".

Se trata de la segunda incidencia en la línea de Alta Velocidad entre Córdoba y Sevilla en las últimas horas, ya que a última hora de este martes se registraron retrasos por una incidencia que en la señalización, también en Almodóvar del Río, que ha quedado solucionada sobre las 6.00 horas.