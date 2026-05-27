SEVILLA
La procesión del Corpus de Sevilla cambiará su recorrido para pasar por la estrechez de la calle Placentines
La comitiva recuperará su itinerario tradicional dejando de transitar por las calles Argote de Molina y Alemanes en el último tramo de la procesión
La procesión del Corpus Christi de Sevilla recuperará su recorrido histórico. Según ha informado el Cabildo de la Catedral, la comitiva volverá a transitar por la estrechez de la calle Placentines en lugar de discurrir por Argote de Molina y la calle Alemanes. Se trata de una de las principales novedades de la edición de este año que volverá a sacar a la calle el próximo jueves 4 de junio un total de nueve pasos con la representación de todas las hermandades sevillanas.
El desfile procesional saldrá de la Puerta de San Miguel de la Catedral de Sevilla alrededor de las 8:30 horas de la mañana. Continuará por la Avenida de la Constitución, la Plaza de San Francisco, Sierpes, Cerrajería, Cuna, Plaza del Salvador, Villegas y Francos. A partir de este punto está la novedad. En lugar de transitar por Argote de Molina y Alemanes para entrar de nuevo al templo catedralicio por la Puerta de Palos, tirará directamente por la estrechez de la calle Placentines para salir a los pies de la Giralda.
La del Corpus es una comitiva larga al contar con un total de nueve pasos: Santa Ángela de la Cruz, Santa Justa y Rufina, San Isidoro, San Leandro, San Fernando, la Inmaculada, el Niño Jesús, la custodia 'chica' con la reliquia de la Santa Espina y la custodia de Arfe con el Santísimo. La duración es de cuatro horas, mientras el tiempo de paso de todo el cortejo en un mismo punto es de dos horas y media, aproximadamente. El bolsillo también notará cambios este 2026. El Consejo de Hermandades y Cofradías ha subido dos euros el importe de las sillas que habitualmente pone a disposición de los sevillanos para presenciar el largo cortejo.
Geolocalización en tiempo real de la procesión
El Ayuntamiento de Sevilla ya anunció la puesta en marcha de la denominada Tarjeta Corpus en la APP Sevilla con el fin de ofrecer información de servicio sobre los dispositivos municipales, incluidos el cartel y los diseños de las portadas de esta edición, que rinden homenaje a las hermandades de Montserrat y la Virgen del Amparo. Lo más novedoso en la aplicación municipal es la geolocalización de la procesión. Fuentes del Ayuntamiento de Sevilla consultadas por El Correo de Andalucía no concretaron si el seguimiento del tiempo real abarcará todos los pasos de la comitiva o solo el principio o final del cortejo.
Además, la APP Sevilla recogerá detalles del programa de actos del Corpus y una ruta por los altares, balcones y escaparates que participan en el concurso municipal. Lo más destacado llegará en la noche del miércoles de vísperas. Como viene siendo habitual, el Ayuntamiento de Sevilla organiza un concierto de la Banda Sinfónica Municipal en la Plaza de San Francisco. En esta edición, participará el dúo Violoncelli Brothers, formado por los hermanos Pablo y Alejandro Turlo. Ambos fueron finalistas en 2021 de Got Talent España. Su estilo se caracteriza por fusionar la excelencia clásica con la frescura contemporánea con una apuesta versátil al mezclar obras de históricos compositores como Bach o Vivaldi con temas propios del rock, pop y jazz.
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