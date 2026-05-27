El pueblo de Sevilla que celebra cada miércoles uno de los mercadillos más grandes del Aljarafe: con más de 100 puestos de ropa, calzado y comida

Con sus más de 100 puestos de ropa, calzado, complementos y alimentación, existe un rastro en la provincia de Sevilla considerado uno de los más grandes del Aljarafe sevillano. Se trata del mercadillo de Castilleja de la Cuesta, uno de los entornos comerciales más alabados por la ciudadanía por su amplia oferta y sus bajos precios.

Este mercadillo que se puede visitar cada miércoles en el recinto ferial de la localidad se ha posicionado como uno de los más destacados de toda la provincia gracias a la variedad de productos y artículos con los que cuenta, de todas las especialidades y gustos posibles, y disponibles por apenas unos euros.

Más de 100 puestos en este mercadillo del Aljarafe sevillano

Uno de sus principales reclamos son sus ofertas de ropa, tanto nueva como 'vintage', copando así la mayoría de sus puestos y convirtiéndose en una de las opciones favoritas de los compradores.

Pero además de las posibilidades de adquirir todo tipo de prendas a precios mínimos, el mercadillo de Castilleja de la Cuesta permite a la ciudadanía comprar desde calzado, bolsos y gafas de sol hasta telas, cosméticos y bisutería.

Ropa, calzado, alimentación y artículos de bazar en este mercadillo sevillano

Además, este enclave también cuenta con distintos negocios de fruta, verdura, aceitunas, encurtidos, chucherías y panadería, además de menaje del hogar y artículos de bazar.

Un enorme mercadillo con opciones para todos los gustos que se puede visitar todos los miércoles de 9.00 a 14.00 horas en el recinto ferial, situado en la avenida Plácido Fernández Viagas.

Los visitantes pueden acudir a este mercadillo tanto en coche desde la A-49 o la SE-30, como en transporte público con las líneas interurbanas M-101A y M-101B, que comunican la localidad sevillana con la capital hispalense y tienen conexión con el recinto ferial.