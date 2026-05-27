Renovación de redes, la presa de San Calixto, el cierre del anillo de la Sierra Sur o aguas regeneradas: los retos de Sevilla ante el riesgo de sequía e inundaciones

Elaborar un buen diagnóstico de la situación hídrica en Sevilla como punto de partida para una estrategia que implique a todas las administraciones y al sector privado para preparar a la provincia de Sevilla ante fenómenos extremos como sequías e inundaciones. Depender menos de pozos subterráneos, desviar cauces de arroyos que pasan por municipios, renovar las redes de abastecimiento para reducir fugas, apostar por las aguas regeneradas especialmente para los cultivos, digitalizar la gestión o impulsar grandes infraestructuras como la presa de San Calixto, que llevan años pendientes. Son algunas de las conclusiones de la mesa redonda organizada por El Correo de Andalucía del grupo Prensa Ibérica, bajo el patrocinio de Aqualia en la que han participado los alcaldes de Estepa, Antonio Muñoz, Écija, Silvia Heredia, y Utrera, Curro Jiménez, así como Gonzalo Domínguez, el diputado de Servicios Supramunicipales de la Diputación de Sevilla, y Emilio Fernández, director de la Delegación Sevilla-Cádiz de la empresa Aqualia.

Los alcaldes, la Diputación y Aqualia pusieron el acento en la importancia de definir un marco de colaboración público privada. En este sentido, Aqualia lleva 50 años trabajando en la provincia de Sevilla contribuyendo al abastecimiento de agua de 45 millones de personas. Entre los retos actuales, Emilio Fernández, director de la Delegación Sevilla-Cádiz de la compañía, ha puesto el foco en la separación de aguas pluviales y residuales, la renovación de las redes, la reducción de fugas, la digitalización o la simplificación administrativa.

La mesa redonda patrocinada por Aqualia, "Infraestructuras hídricas y prevención: el reto ante fenómenos extremos en la provincia de Sevilla" en imágenes / A.Díaz

Según ha indicado Fernández, la investigación ocupa un espacio fundamental en el ADN de esta compañía. "Cuando muchas empresas eliminaron en 2008 los gastos de marketing, investigación y desarrollo ante la crisis, quisimos ser anticíclicos montando un departamento de I+D", ha matizado. Al tiempo, el delegado de Aqualia ha presumido de los buenos datos de la compañía en materia de inversiones atrayendo a Andalucía un total de 135 millones de euros desde ese momento para sistemas de regeneración. A la hora de diagnosticar la situación, Fernández ha apuntado a "un déficit de infraestructuras de unos 5.000 millones de euros anuales, que es lo que deberíamos invertir para atender a las recomendaciones del sector". Todo un reto para las administraciones públicas por el que reivindicó una estrategia conjunta y "a largo plazo".

Hay un déficit de infraestructuras de unos 5.000 millones de euros anuales. Es lo que deberíamos invertir para atender a las recomendaciones del sector. Es fundamental tener una estrategia a largo plazo Emilio Fernández Rodríguez de Liévana — Director de la Delegación Sevilla--Cádiz de Aqualia

Cerrar el anillo de abastecimiento en la periferia: el gran reto ante la sequía

En este encuentro, bajo el título de "Infraestructuras hídricas y prevención: el reto ante fenómenos extremos en la provincia de Sevilla", ha participado el diputado de Servicios Supramunicipales de la Diputación de Sevilla. La falta de abastecimiento en la periferia de la provincia ha sido uno de los asuntos más recurridos ante una "sequía que no ha desaparecido". Precisamente, el cierre del anillo de la red de la Sierra Sur, para rebajar la dependencia de las aguas subterráneas, es uno de los logros destacados por parte de la institución provincial.

El cierre del anillo de la red en la Sierra Sur es un reto fundamental para la provincia Gonzalo Domínguez — Diputado de Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación de Sevilla

"El objetivo es integrar los 23 municipios en el sistema, habrá embalses que tendrán que abastecer a toda esa parte", ha destacado el diputado Gonzalo Domínguez en referencia a la medida planificada en 2018, junto a la Junta de Andalucía, y cuyas actuaciones concluirán en diciembre de 2026. "El problema de la Sierra Sur es muy grave", destacaba al tiempo que ensalzaba la medida con el fin de "disponer agua en superficie que apoye a los pozos subterráneos". Se trata de una zona de intensa actividad industrial por la producción de la aceituna de mesa, una referencia a nivel mundial.

La mesa redonda patrocinada por Aqualia, "Infraestructuras hídricas y prevención: el reto ante fenómenos extremos en la provincia de Sevilla" en imágenes / A.Díaz

A pesar de los esfuerzos para culminar el cierre del anillo de la Sierra Sur, Domínguez apuntaba a "una falta bestial de infraestructura" fijando su mirada en el Sierra Morena sevillana. "El patito feo" de la provincia, tal y como ha catalogado el diputado a esta zona de Sevilla. "No estamos siendo solidarios con ellos", destacaba al mencionar que son localidades que nutren a la capital y su área metropolitana de agua de "gran calidad" con embalses como el de Melonares. "No puede ser que en Las Navas de la Concepción, con todo lo que llueve, no tengan agua", ha expresado.

Por tanto, cerrar el anillo de abastecimiento en la Sierra Norte se alza como el principal reto en un futuro para la gestión de los recursos hídricos de la provincia de Sevilla. Gonzalo Domínguez ha pedido a la Junta de Andalucía movilice los fondos necesarios para llevar este proyecto a cabo: "Lo estamos esperando". Del total de 75 de millones de euros presupuestados, la Diputación pone 25 millones, al igual que el Gobierno de Estado, mientras la administración autonómica se haría cargo de los cincuenta restantes.

Desviar el cauce de los arroyos: la clave para evitar inundaciones

"El respeto que Écija le tiene al río es muy fuerte". En estos términos, se ha expresado la máxima regidora de la localidad, Silvia Heredia. Entre las actuaciones llevadas a cabo en el último cuarto de siglo, ha señalado el desvío del meandro del río Genil, la puesta en marcha de cuatro estaciones de bomberos para bombear agua y modificar el cauce del arroyo de Argamasilla que cruzaba la localidad. Unas medidas que, en cambio, han derivado los problemas a la pedanía de Isla del Vicario, donde el pasado mes de febrero varias personas tuvieron que ser evacuadas a causa del tren de borrascas.

La mesa redonda patrocinada por Aqualia, "Infraestructuras hídricas y prevención: el reto ante fenómenos extremos en la provincia de Sevilla" en imágenes / A.Díaz

En cambio, la construcción de la presa de San Calixto es la principal reivindicación de Écija para hacer frente a las inundaciones: "Es fundamental para controlar el agua que manda los ríos Salado, Cabra o Blanco, por ello, es la infraestructura prioritaria". Se trata de una inversión atascada desde hace décadas. En septiembre de 2025, el Ministerio para la Transición Ecológica adjudicó la actualización de la redacción del proyecto por medio millón de euros tras quedar obsoleto el anterior, que data del año 2008. En cambio, Heredia ha querido igualmente poner el foco en la reconexión de colectores para recoger las aguas pluviales con el fin de evitar anegaciones dentro de las calles del municipio.

La presa de San Calixto es fundamental para controlar el agua que manda los ríos Salado, Cabra o Blanco. Es la infraestructura prioritaria" Silvia Heredia — Alcaldesa de Écija

La localidad de Utrera también se vio obligada en 2002 a modificar el cauce del arroyo de Calzas Anchas para evitar que pasara por el centro del pueblo. "Podría escribir un libro de la historia de cómo hicimos el desvío del arroyo, porque nos dejaron solos", ha afirmado su alcalde, Curro Jiménez, tras tener que afrontar esta inversión únicamente con recursos municipales. Desde la culminación de este proyecto, según indica el regidor del municipio, "no se han vuelto a registrar inundaciones en el entorno urbano".

Nos dejaron solos para ejecutar el desvío del arroyo, pero desde que lo hicimos no se han vuelto a registrar inundaciones en Utrera Curro Jiménez — Alcalde de Utrera

En cambio, sí ha destacado problemas en pedanías como El Pinzón o incluso el conocido Palmar de Troya, que se encuentran sobre zonas inundables. "Hoy en día no puedes decir vamos a quitar a la población, por lo que hay un coste brutal de previsión".

La mesa redonda patrocinada por Aqualia, "Infraestructuras hídricas y prevención: el reto ante fenómenos extremos en la provincia de Sevilla" en imágenes / A.Díaz

Fin a los problemas en el polígono industrial de Estepa

Estepa fue una de las localidades beneficiadas de la red de ayudas de la Diputación para la Sierra Sur tras los problemas que llevaba arrastrando su red de saneamiento desde 2018 a causa de las inundaciones. El polígono industrial del municipio sufría daños con multitud de fábricas anegadas, muy relevantes en el sector agroalimentario, tras llegar a acumulados de 80 litros por metro cuadrado en una hora. Su alcalde, Antonio Muñoz, señalaba "la gran solución pública" que ha supuesto el proyecto para construir un alcantarillado que evacúe agua hacia un tanque de tormentas con 60.000 m3.

La mesa redonda patrocinada por Aqualia, "Infraestructuras hídricas y prevención: el reto ante fenómenos extremos en la provincia de Sevilla" en imágenes / A.Díaz

Muñoz apuntaba además al equilibrio con el medio ambiente y la naturaleza a la hora de acometer este proyecto. "Es importante desde la ingeniería tradicional aportar soluciones, pero también hacerlo de manera natural", algo que ejemplificaba con el mencionado tanque de tormentas. "Se ha creado un gran parque público en torno a esta balsa que retiene gran cantidad de agua y lamina lentamente hacia un arroyo cercano", destaca el primer edil de Estepa.

Por necesidad y por obligación va a tener que ser así, es imprescindible la coordinación y el entendimiento entre todas las administraciones para afrontar la sequía o el riesgo de inundaciones Antonio Muñoz — Alcalde de Estepa

Más entendimiento entre administraciones

Las competencias están cruzadas en algunos casos y requieren de la coordinación de los distintos Gobiernos, más allá del signo político. "Por necesidad y por obligación va a tener que ser así", sostenía el alcalde de Estepa incidiendo en la respuesta al desafío del cambio climático. A conseguir una "sociedad moderna" llamaba el primer edil de Utrera "dejando al margen de lo que puede ser la legítima discrepancia". Algo más crítica se ha mostrado la alcaldesa de Écija que ha afirmado que "los Ayuntamientos están asumiendo papeles que les quedan grandes". Silvia Heredia afirma que ello está obligando a las administraciones locales a dejar a un lado sus funciones ordinarias.

Sobre el entendimiento entre distintos Gobiernos también se ha pronunciado el diputado de Servicios Supramunicipales de la Diputación de Sevilla. "El agua debe estar por encima de todo, es un problema de salud pública", ha sentenciado. Son proyectos necesarios para evitar catástrofes ante situaciones extremas que, en cambio, pueden quedar en papel mojado si no hay buena sintonía entre las administraciones.