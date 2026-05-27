Sevilla tendrá la sala de musculación más grande de España: 5.700 metros para el entrenamiento de fuerza

Sevilla se convertirá en el epicentro nacional del fitness con la apertura de la sala de musculación más grande de España, un macroproyecto de 5.700 metros cuadrados dedicados en exclusiva al entrenamiento de fuerza e hipertrofia. La apertura se prevé para el próximo 1 de septiembre en la zona de Hacienda de San Antonio, en el Polígono Parsi, situado al este de la ciudad. De esta forma, la oferta deportiva en la capital hispalense se verá reforzada.

Esta inauguación supondrá la llegada de la cadena VitalFit a Sevilla, que aspira a convertirse en un referente entre los aficionados a los entrenamientos de fuerza en la capital. La superficie total de la instalación será superior a los 7.000 metros cuadrados, encontrándose en ella la mayor sala de musculación del país.

Un hito para el deporte andaluz con más de 5.000 metros de peso libre

La próxima apertura de este centro especializado en musculación supondrá todo un hito para el deporte sevillano y andaluz. Los más de 5.700 metros cuadrados orientados a la musculación y los entrenamientos de fuerza colocan a Sevilla en el mapa de los amantes de este tipo de entrenamientos.

"Hemos subido el nivel del fitness para no bajarlo nunca más. Conseguiremos que esté listo en menos de 90 días", argumentan desde alguna de las publicaciones de Instagram de la compañía. Además de la ya mencionada sala de musculación, el resto de espacio lo completarán un área HIROX, cardio y suplementación.

Cuál es la fecha de apertura de VitalFit Sevilla

Las obras para abrir VitalFit avanzan a buen ritmo, según muestran en sus redes sociales. Las previsiones que manejan los responsables sitúan la apertura en el próximo 1 de septiembre, fecha en la que Sevilla ampliará todavía más su oferta deportiva. Todavía no se conocen en qué horarios abrirá, ni si estará operativo las 24 horas, como otros centros que operan en Andalucía.

Con esta inaguración, los amantes de los hierros y las pesas encontrarán un nuevo espacio para llevar sus entrenamientos al máximo nivel.