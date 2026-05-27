Sevilla vota si impedir cesiones a fondos buitre, penalizar las viviendas vacías o una moratoria de tres años sin más pisos turísticos

La vivienda en Sevilla se somete este viernes a votación. El grupo municipal del PSOE ha convocado un Pleno extraordinario con una batería de propuestas en esta materia, entre las que se incluyen una moratoria de tres años sin aprobar más pisos y apartamentos turísticos, penalizar los hogares vacíos o que, "en ningún caso, el Ayuntamiento de Sevilla ni sus entidades dependientes enajenarán viviendas o suelos a fondos buitre o a grandes tenedores".

"Las grandes capitales españolas se encuentran en una situación de emergencia habitacional, y es una exigencia moral cambiar las reglas del juego inmobiliario para proteger a las familias y asegurar que la propia dinámica del mercado no expulse a los residentes de los barrios en los que han vivido", defienden desde la formación socialista. "Es imperativo, por tanto, adoptar también medidas urgentes".

En total, el grupo socialista ha planteado para su votación junto al resto de partidos seis grandes líneas: construcción de viviendas, coordinación de políticas en esta materia, pisos y apartamentos turísticos, fiscalidad, economía y rehabilitaciones. En cada uno de estos puntos, se detallan un buen número de propuestas para atajar "un mercado inmobiliario que sobreproduce para los consumidores de mayor renta, mientras por otro se genera una situación de escasez de vivienda asequible para las personas con menos recursos".

Fondos buitre y pisos turísticos

Uno de los acuerdos que pretende aprobar el PSOE es que, "en ningún caso, el Ayuntamiento de Sevilla ni sus entidades dependientes enajenarán viviendas o suelos a fondos buitre o a grandes tenedores". "Toda modificación de planeamiento o estudio de ordenación que suponga un incremento en el número de viviendas, únicamente podrá ser aprobada en el supuesto de que, en su integridad, las nuevas viviendas sean protegidas y a unos precios asequibles", proponen también desde este partido.

Asimismo, ponen encima de la mesa "iniciar los trámites para la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) con el fin de prohibir la implantación de viviendas de uso turístico y apartamentos turísticos en todas sus modalidades, y de reforzar el carácter residencial del suelo urbano". Y sobre este mismo tema, "aprobar una moratoria de tres años en el otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas para viviendas y apartamentos de uso turístico o establecimientos análogos".

Otra de las proposiciones del partido socialista es "crear un programa de ayudas y beneficios fiscales municipales para aquellos propietarios que decidan retirar sus viviendas del mercado turístico para ofrecerlas en alquiler asequible a residentes locales por un periodo mínimo de cinco años".

Peticiones a la Junta y penalizaciones a casas vacías

En otras propuestas, el PSOE alude directamente al Ejecutivo autonómico, como cuando reclama al Gobierno sevillano que "solicite formalmente a la Junta de Andalucía la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en la ciudad de, con el fin de poder intervenir en los precios y proteger el acceso a la vivienda de la población". O también "instar a la Junta de Andalucía a que transfiera a los Ayuntamientos las competencias suficientes para que estas puedan exigir a los grandes tenedores el uso residencial de las viviendas desocupadas".

Al hilo de las casas vacías, los socialistas ponen encima de la mesa "elaborar un censo" de la ciudad de todas ellas. Y poner penalizaciones, además: "Hacer efectivo el recargo sobre viviendas desocupadas de hasta el 150% del IBI ya previsto en su ordenanza reguladora, penalizando en particular a los grandes tenedores", recoge el documento de propuestas consultado por El Correo de Andalucía.

Entre las medidas también está "establecer como precio máximo de venta de la vivienda protegida promovida por EMVISESA el 80% del precio máximo establecido por la Junta de Andalucía". Y en cuanto al alquiler de la vivienda protegida promovida por EMVISESA, fijar como tope "el 4% del precio máximo de venta (el 80% del máximo establecido por la Junta de Andalucía)".