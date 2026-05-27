Vecinos de Pino Montano se unen para limpiar sus calles ante los problemas de "suciedad y mantenimiento": "De nuestras plazas no se encarga nadie"

Los vecinos de Los Mares se vieron obligados a realizar el pasado viernes una limpieza solidaria de jardines impulsada por vecinos, iniciativa que surgió posterior a una asamblea vecinal en la nueva asociación de la zona y que se llevó a cabo de forma altruista con el objetivo de adecentar varias plazoletas que, según denuncian, presentaban un avanzado estado de abandono. La acción, desarrollada por residentes de la zona, buscaba no solo mejorar la imagen y la salubridad de los espacios comunes, sino también visibilizar la importancia de la organización vecinal como herramienta para el mantenimiento y la recuperación de entornos que, en muchos casos, no cuentan con una gestión continuada. "Los jardines es lo que más preocupaba hasta el momento, por la acumulación de basura y la falta de salubridad. Aquí ha llegado a dormir gente" nos explica Elisa, coordinadora de la asociación encargada de la acción.

Los jardines, que pertenecen a las siete plazoletas que se encuentran dentro de la barriada, competen a cada bloque de los que forman parte, pues no son de gestión municipal. Ante esto, el Ayuntamiento de Sevilla no es responsable del mantenimiento de los mismos, y terminan por ser abandonados por completo. "Aquí no viene nadie a encargarse de todo esto. Hay bloques que pagan a un jardinero, que acude periódicamente y sustenta un mantenimiento. Pero en nuestro caso, por circunstancias, no se hace. Todo esto hace unos años se llevaba a través de otra asociación que había, pero esta acabó desapareciendo por una mala gestión" sostiene Elisa. Desde el Ayuntamiento subrayan, además, que incluso el distrito ha colaborado entregándoles bolsas y Lipasam recogiendo las bolsas llenas. "Dónde sí actúa el Ayuntamiento es en el bulevar cuya reurbanización fue rescatada de un cajón por el gobierno local", apuntó.

Frente a esta casuística, la Asociación Nuevos Mares nace como una respuesta social que no mira hacia otro lado. Su coordinadora nos pone en contexto: "Surgió por eso, para que la gente viera la importancia de estar en una asociación con la que se pueden conseguir cosas bonitas y buenas para el barrio" "Empezamos como plataforma hace ya unos cuatro años, y hará como un año y medio nos constituimos como asociación" "La barriada de Los Mares no tenía ningún tipo de asociación de vecinos ni ninguna intercomunidad". "Lo que queremos es recuperar el movimiento asociativo, que todos los bloques posibles se apunten a la asociación para trabajar, no sólo para el mantenimiento, sino en actividades sociales y lúdicas o reivindicaciones".

La organización para la limpieza solidaria surge por medio de una de las frecuentes asambleas, en la que se les ocurre realizar este saneamiento y arreglo de los jardines que se encontraban en peor estado. Con esto, llevarían a cabo una acción que se sabía necesaria, al mismo tiempo en el que se darían a conocer, mostrando a otros vecinos la importancia tanto de formar parte como de ser partícipe activo de la asociación vecinal. "Al final, si no nos unimos, las cosas no salen". "Muchas veces vemos barrios que están arreglados y bonitos, y parece que todo eso se hace solo, esa no es la realidad. Si no se tiene la suerte de que acuda el ayuntamiento, ahí es donde entramos en acción nosotros", apunta.

¿Qué se pretende desde Asociación Nuevos Mares?

Desde Nuevos Mares, el principal objetivo es volver a conseguir que la gente se ilusione. Reclaman a los vecinos que participen como bloques, no sólo para lograr mantener un mantenimiento eficaz y digno de los jardines, para que al fin y al cabo "no vuelvan a ser nunca más un nido de ratas, ni un sitio para que nadie duerma por la noche", sino que estos jardines puedan utilizarse para hacer otro tipo de movimientos asociativos y reivindicaciones.

Solicitan a las competencias locales pertinentes un local "en condiciones", ya que por el momento la asociación trabaja y se reúne en una 'caracola prefabricada'. "En otro tipo de local podríamos llevar a cabo eventos culturales, sociales y actividades en las que implicar a la gente del barrio como las que se hacían hace tiempo y que ahora han tenido que desaparecer" reconoce la coordinadora.

"Es verdad que con esta limpieza lo que hemos conseguido es que prácticamente estén todas las plazoletas más o menos al mismo nivel de limpieza, lo que queremos ahora es que se mantenga en el tiempo. Que los bloques a través de la asociación lo cuiden" explica Elisa. "Eso no significa no se nos ocurra otra actividad, estamos pendientes de un mantenimiento del Bulevar. El año pasado, como aún siendo cometido del Ayuntamiento, no lo regaban, lo que hicimos es una acción reivindicativa de un riego solidario. Hicimos un llamamiento en redes sociales, bajamos cubos, garrafas y tal, e hicimos un riego solidario de reivindicación. Al día siguiente vimos cómo vinieron a regar. Ese es el efecto de la unión vecinal".

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En la asociación se mantienen pendientes de nueva información y ya están planteando otras propuestas similares a la acometida, como es por ejemplo la solicitud de una mejora en el parque infantil del barrio. "Tenemos un parque infantil que sí que pertenece al ayuntamiento, resulta pequeño y no reúne las condiciones que se merecen los niños y niñas de este barrio de Pino Montano". Ante la pregunta de si sucederá otra cita de limpieza solidaria, Elisa aclara: "Estamos viendo a ver qué otra acción podemos lograr, esta próxima semana nos reuniremos y veremos qué decidimos". Desde Asociación Nuevos Mares consiguen ver en cada problema una nueva oportunidad de resurgir, y, con el tiempo, conseguir la consolidación de una futura intercomunidad vecinal; algo que perciben, cuanto menos, urgente.