Abre el plazo para el cheque bebé en Sevilla: cómo solicitar la ayuda de hasta 600 euros por nacimiento o adopción

El Ayuntamiento de Sevilla abre este jueves, a partir de las 9:00 horas, el plazo para solicitar el Cheque Bebé, una nueva ayuda económica destinada a familias con menores nacidos o adoptados entre el 1 de enero de 2025 y el 22 de mayo de 2026.

La prestación, que se convoca por primera vez en la ciudad, podrá alcanzar los 600 euros por cada menor y cuenta con una partida municipal de 1,7 millones de euros. Según ha informado el Ayuntamiento, el objetivo es apoyar a las familias sevillanas desde los primeros meses de vida o tras la adopción de un menor.

Plazo para pedir el Cheque Bebé en Sevilla

Las familias interesadas dispondrán de 30 días naturales para presentar la solicitud, contados desde la apertura del plazo este jueves.

El Ayuntamiento ha aclarado que el orden de presentación no dará prioridad a unas solicitudes sobre otras. Todas las peticiones registradas dentro del plazo y que cumplan los requisitos serán valoradas en igualdad de condiciones.

En caso de que las solicitudes aprobadas superen el presupuesto disponible, la cuantía individual se ajustará de forma proporcional para que ninguna familia con derecho a la ayuda quede fuera del reparto.

Cómo solicitar el Cheque Bebé paso a paso

La solicitud del Cheque Bebé de Sevilla podrá realizarse de dos formas: por vía telemática, que será la opción preferente, o de manera presencial en los distritos municipales.

Solicitud online : para pedir la ayuda por internet, las familias deberán acceder a la web habilitada por el Ayuntamiento. Desde ese espacio se podrá tramitar la solicitud dentro del plazo establecido.

: para pedir la ayuda por internet, las familias deberán acceder a la web habilitada por el Ayuntamiento. Desde ese espacio se podrá tramitar la solicitud dentro del plazo establecido. Solicitud presencial: quienes prefieran presentar la documentación de forma presencial podrán hacerlo en las oficinas de los distritos municipales. En este caso será necesario pedir cita previa a través de esta web del ayuntamiento.

Guía de cómo solicitar el cheque bebé en Sevilla / Ayuntamiento de Sevilla

Quién puede solicitar la ayuda

La ayuda deberá solicitarla uno de los progenitores o adoptantes del menor. Para poder acceder al Cheque Bebé será necesario cumplir una serie de requisitos.

El solicitante debe estar empadronado en Sevilla capital desde antes del 1 de enero de 2021 y convivir en el mismo domicilio que el menor. Además, debe ser español o extranjero con residencia legal en España de forma ininterrumpida desde el 1 de enero de 2021.

También será necesario acreditar que el nacimiento o la adopción se produjo entre el 1 de enero de 2025 y el 22 de mayo de 2026. En el caso de las adopciones, el menor deberá tener menos de cuatro años en el momento de la adopción.

Documentación y obligaciones necesarias

Para completar la solicitud, las familias deberán estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Sevilla.

Además, deberán presentar un certificado de titularidad de la cuenta bancaria en la que se realizaría el ingreso de la ayuda.

Una ayuda de hasta 600 euros por menor

El Cheque Bebé forma parte de las medidas municipales impulsadas por el Gobierno local de José Luis Sanz en materia de familia. El Ayuntamiento lo enmarca junto a otros programas como el servicio de canguros a domicilio, Sevilla Concilia, el programa socioeducativo de verano y la iniciativa Equípate, destinada a menores en situación de vulnerabilidad.

Con esta nueva convocatoria, las familias sevillanas con nacimientos o adopciones dentro del periodo establecido podrán optar a una ayuda directa de hasta 600 euros por menor, siempre que cumplan los requisitos y presenten la solicitud dentro del plazo.