La Aemet activa el primer aviso amarillo por calor en Sevilla: estas son las horas más peligrosa

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa a partir de este viernes, 29 de mayo, el primer aviso amarillo por calor de la temporada en toda la campiña sevillana. Los termómetros en Sevilla capital llegarán a marcar este fin de semana los 40 grados, aunque las temperaturas nocturnas aún estarán lejos de las temidas noches tropicales.

Las horas más complicadas del viernes se darán en la franja del mediodía. La Aemet activa el aviso amarillo desde las 14:00 a las 20:00 horas, con máximas de 37 grados. Las temperaturas mínimas para ese día no estarán por debajo de los 18 grados.

El tiempo por horas este viernes en Sevilla / Aemet

El aviso amarillo también está fijado para el sábado, 30 de mayo, que además de la campiña sevillana se extiende a la campiña cordobesa, al valle del Guadalquivir de Jaén y a la comarca de Morena y Condado. Para ese día, en Sevilla capital se espera alcanzar los 40 grados de máxima.

Para el domingo no hay, por ahora, ningún aviso de la Aemet, pero las temperaturas serán similares, con máximas de 40 grados y mínimas de 22.

El tiempo para el fin de semana en Sevilla a detalle

Según los datos de Aemet para Sevilla, la previsión marca un fin de semana de calor intenso, con máximas que alcanzarán los 40 grados el sábado y el domingo.

Viernes 29 de mayo: jornada despejada en Sevilla, sin probabilidad de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 18 grados de mínima y los 38 grados de máxima , en un día plenamente caluroso.

jornada despejada en Sevilla, sin probabilidad de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los y los , en un día plenamente caluroso. Sábado 30 de mayo: el calor dará un nuevo salto, con cielos despejados por la mañana y poco nubosos por la tarde. La mínima subirá hasta los 20 grados y la máxima alcanzará los 40 grados .

el calor dará un nuevo salto, con cielos despejados por la mañana y poco nubosos por la tarde. La mínima subirá hasta los y la máxima alcanzará los . Domingo 31 de mayo: se mantendrá el ambiente muy caluroso, con cielos poco nubosos al inicio del día y despejados durante la tarde. Las temperaturas se moverán entre los 21 grados de mínima y los 40 grados de máxima.

En cuanto al aviso amarillo para viernes y sábado, la Aemet considera este nivel como peligro bajo, pero advierte que sí puede afectar a personas vulnerables o a quienes estén en zonas expuestas. La recomendación general es estar atento a los avisos y consultar la predicción actualizada y la evolución del aviso, especialmente si se van a realizar actividades al aire libre.